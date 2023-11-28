Прекращение огня между Израилем и ХАМАС продлили

На два дня продлили соглашение о перемирии между израильскими войсками и силами ХАМАС в секторе Газа...
Дата загрузки: 2023-11-29
Изначально прекращение огня должно было действовать четыре дня. Это первая пауза после семи недель войны, в результате которой погибли тысячи человек.
ХАМАС подтвердил продление. Он также освободил четвёртую группу из одиннадцати израильских заложников, захваченных 7 октября. В обмен Израиль выпустил группу палестинских заключённых.
Перемирие также стало возможностью доставить жителям Газы гуманитарную помощь. В понедельник десятки людей стояли в очередях за продуктами от ООН.[Реда Мохаммед, жительница Газы]:
«Мы хотим, чтобы перемирие было постоянным, чтобы люди вернулись к своей жизни и нашли друг друга. Многие потеряли свои семьи и своих родственников. Мы не можем связаться с нашими семьями, мы не знаем, кого мы потеряли, а кто ещё жив».
Предыдущее освобождение заложников прошло в воскресенье. Тогда ХАМАС освободил 17 израильтян, в том числе 4-летнюю американку израильского происхождения, а Израиль освободил 39 палестинских заключенных-подростков.
Когда ХАМАС напал на Израиль 7 октября, боевики убили 1200 человек. Ещё 240 были захвачены в плен.
В Иерусалиме израильтянка Анат Эррель также выступает за паузу в боевых действиях.[Анат Эррель, жительница Иерусалима]:
«Я против любого насилия, и я очень надеюсь, что будет прекращение огня, и я очень надеюсь, что оно будет продолжаться, потому что насилие ничего не решит. Конечно, террористы ужасные, это даже сложно описать. И их нужно наказать. Но не остальных людей в Газе».
Израиль заявил, что максимальный срок прекращения огня не может превысить десяти дней. После этого он намерен продолжить операцию в Газе. Его цель – полное уничтожение группировки ХАМАС.
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