Прекращение огня между Израилем и ХАМАС продлили

На два дня продлили соглашение о перемирии между израильскими войсками и силами ХАМАС в секторе Газа...

На два дня продлили соглашение о перемирии между израильскими войсками и силами ХАМАС в секторе Газа. Об этом в понедельник заявил Катар, который содействует непрямым переговорам между обеими сторонами с Египтом.

Изначально прекращение огня должно было действовать четыре дня. Это первая пауза после семи недель войны, в результате которой погибли тысячи человек.

ХАМАС подтвердил продление. Он также освободил четвёртую группу из одиннадцати израильских заложников, захваченных 7 октября. В обмен Израиль выпустил группу палестинских заключённых.

Перемирие также стало возможностью доставить жителям Газы гуманитарную помощь. В понедельник десятки людей стояли в очередях за продуктами от ООН.

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[Реда Мохаммед, жительница Газы]:«Мы хотим, чтобы перемирие было постоянным, чтобы люди вернулись к своей жизни и нашли друг друга. Многие потеряли свои семьи и своих родственников. Мы не можем связаться с нашими семьями, мы не знаем, кого мы потеряли, а кто ещё жив».

Предыдущее освобождение заложников прошло в воскресенье. Тогда ХАМАС освободил 17 израильтян, в том числе 4-летнюю американку израильского происхождения, а Израиль освободил 39 палестинских заключенных-подростков.

Когда ХАМАС напал на Израиль 7 октября, боевики убили 1200 человек. Ещё 240 были захвачены в плен.

В Иерусалиме израильтянка Анат Эррель также выступает за паузу в боевых действиях.

[Анат Эррель, жительница Иерусалима]:«Я против любого насилия, и я очень надеюсь, что будет прекращение огня, и я очень надеюсь, что оно будет продолжаться, потому что насилие ничего не решит. Конечно, террористы ужасные, это даже сложно описать. И их нужно наказать. Но не остальных людей в Газе».

Израиль заявил, что максимальный срок прекращения огня не может превысить десяти дней. После этого он намерен продолжить операцию в Газе. Его цель – полное уничтожение группировки ХАМАС.

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