НАСА готовится встречать капсулу с образцами грунта астероида Бенну

НАСА готовится к возвращению на Землю межпланетной станции с астероида Бенну. Он преодолел путь в 320..
Дата загрузки: 2023-09-01
Станция OSIRIS-REx достигла Бенну в 2018 году. Пробыла там до мая 2021-го. А потом начала своё двухлетнее возвращение на Землю.
Она обнаружила на астероиде следы молекул водорода и кислорода – составляющие воды. По мнению учёных, это говорит о потенциальном наличии жизни на каменистой поверхности астероида.
[Данте Лауретта, главный исследователь миссии OSIRIS-REx]:
«Мы ищем ключ к разгадке того, почему Земля является обитаемым миром, этой редкой жемчужиной в космическом пространстве, где есть океаны».
По данным НАСА, космический корабль несёт около 250 граммов породы, собранной на Бенну в 2020 году.
Согласно веб-сайту НАСА, он войдёт в атмосферу Земли 24 сентября в 8:42 по тихоокеанскому времени. В этот момент его скорость будет превышать 44 тысячи километров в час. Затем космический корабль выбросит капсулу с образцами астероида, которая должна приземлиться в отдалённом районе штата Юта.
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