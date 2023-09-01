НАСА готовится встречать капсулу с образцами грунта астероида Бенну

НАСА готовится к возвращению на Землю межпланетной станции с астероида Бенну. Он преодолел путь в 320..

НАСА готовится к возвращению на Землю межпланетной станции с астероида Бенну. Он преодолел путь в 320 миллионов километров и обратно.

Станция OSIRIS-REx достигла Бенну в 2018 году. Пробыла там до мая 2021-го. А потом начала своё двухлетнее возвращение на Землю.

Она обнаружила на астероиде следы молекул водорода и кислорода – составляющие воды. По мнению учёных, это говорит о потенциальном наличии жизни на каменистой поверхности астероида.

[Данте Лауретта, главный исследователь миссии OSIRIS-REx]:

«Мы ищем ключ к разгадке того, почему Земля является обитаемым миром, этой редкой жемчужиной в космическом пространстве, где есть океаны».

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По данным НАСА, космический корабль несёт около 250 граммов породы, собранной на Бенну в 2020 году.

Согласно веб-сайту НАСА, он войдёт в атмосферу Земли 24 сентября в 8:42 по тихоокеанскому времени. В этот момент его скорость будет превышать 44 тысячи километров в час. Затем космический корабль выбросит капсулу с образцами астероида, которая должна приземлиться в отдалённом районе штата Юта.

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