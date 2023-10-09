Детёныши леопарда дебютируют в перуанском зоопарке

В зоопарке Лимы два детёныша леопарда впервые предстали перед посетителями. Выйдя из логова, брат и сестра..

В зоопарке Лимы два детёныша леопарда впервые предстали перед посетителями. Выйдя из логова, брат и сестра тут же отправились исследовать деревья. Это первые детёныши леопарда, родившиеся в зоопарке Перу.

[Джованна Йепес, сотрудница зоопарка]:

«Родители малышей прибыли к нам в 2021 году из зоопарка в Мексике. В целях сохранения вида и содействия воспроизводству мы решили предоставить этой молодой паре возможность иметь детёнышей. У нас появились два малыша. каждый весит чуть больше трёх килограммов. Им уже три месяца. Они развиваются идеально».

Родителей малышей зовут Лео и Мали. Им по три года.

[Джованна Йепес, сотрудница зоопарка]:

«У нас 25 лет жил леопард, которого привезли из цирка. Он жил один и никогда не размножался. Это первое рождение леопардов в Перу».

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Детёныши живут с мамой. Посетители могут смотреть на котят только в определённое время.

[посетитель зоопарка]:

«Мы разглядываем леопардов. Очень интересно и познавательно».

Леопард вынашивает детёнышей три месяца. Обычно рождаются 1-2 слепых котёнка. Весят менее килограмма. Глаза открывают примерно через неделю. Сначала глаза голубые, но постепенно становятся ярко жёлтыми или золотистыми.

У малышей пока нет имени. Их планируют выбрать в рамках конкурса.

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