В США похоронят мумию человека, которой 128 лет

Последние 128 лет эту мумию хранили в похоронном бюро небольшого города Рединг в американском штате Пенсильвания...

Последние 128 лет эту мумию хранили в похоронном бюро небольшого города Рединг в американском штате Пенсильвания. Но скоро душа этого неизвестного мужчины сможет упокоиться с миром. Его собираются надлежаще похоронить.

Мумия считается одной из старейших в США. Местные жители называют её Стоунмен Вилли. Это тело неопознанного человека, который скончался 19 ноября 1895 года. Считается, что это был мелкий воришка, и он умер от почечной недостаточности в местной тюрьме. Его забальзамировал гробовщик, который экспериментировал с новыми методами мумифицирования останков.

[Алекса Фрейман, местная жительница]:

«Мы обожаем нашу историю. Всё это пронизывает целые поколения. Моё поколение это не затронуто, но мои родители и бабушки и дедушки помнят, как приезжали в город и навещали Стоунмена Вилли». [Рэнди Тейлор, местный житель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Поскольку во время ареста мужчина назвался вымышленным именем, истинная его личность осталась неизвестной. Власти также не смогли найти его родственников.

[Кайл Бланкенбиллер, директор похоронного бюро]:«Предприняли много усилий, чтобы найти его настоящую семью. Этого так и не произошло. Итак, время шло, месяцы превращались в годы, на директора похоронного бюро давили, чтобы тот его похоронил. Государство требовало, чтобы он это сделал. А он обратился к государству с просьбой оставить Вилли здесь, потому что он хотел провести эксперимент и посмотреть, как долго этот человек действительно будет оставаться в мумифицированном состоянии».

В течение недели мумию будут показывать публике. Потом пронесут по улицам Рединга и похоронят на местном кладбище.

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