Как в Мадриде праздновали День рождения панд-близнецов

У панд в зоопарке Мадрида сегодня – семейный праздник. Близнецы Ю-Ю и Цзю-Цзю отмечают День рождения..

[Алехандро Кабрера, смотритель зоопарка]:

«Мы приготовили этот торт в честь их Дня рождения, чтобы панды могли съесть что-то особенное в такой день. Замороженный торт состоит из того, что они больше всего любят. Яблоки, мёд и виноград в больших количествах им достаются редко. Но поскольку сегодня особенный день, сделали такой подарок».

У панд в зоопарке Мадрида сегодня – семейный праздник. Близнецы Ю-Ю и Цзю-Цзю отмечают День рождения – им исполнилось два годика.

Для маленьких панд дожить до такого возраста – уже достижение. Они рождаются настолько маленькими и беззащитными, что первые три месяца жизни им даже не дают имена – так велика вероятность гибели. Но этим малыши справились. И основная заслуга здесь у мамы-панды. Братья – пятый и шестой детёныши медведицы Хуа-Цзуй и медведя Бин-Синя.

[Алехандро Кабрера, смотритель зоопарка]:

«Для нас это большой успех. Рождение не только этих близнецов, но и предыдущих, которые появились на свет в 2013 и 2016 годах. Программа Мадридского зоопарка по разведению животных увенчалась полным успехом с точки зрения воспроизводства и сохранения этого вида».

Братья родились 6 сентября 2021 года и весили около 140 граммов. Теперь весят более 70 килограммов. Они уже почти такие же крупные, как мама.

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[Алехандро Кабрера, смотритель зоопарка]:

«В Мадриде все их любят. Панды – это знаковое животное, которое все хотят видеть. Жители Мадрида с нетерпением ждали сентября, когда мы будем отмечать их День рождения, чтобы разделить с нами это событие». [Хосе Колон, турист из Коста-Рики]:

«Это экзотика. Когда куда-то едем, всегда стараемся посмотреть на панд. Мы уже видели их в Японии и теперь видим в Испании».

Когда братья-близнецы вырастут, их отправят в Китай на исследовательскую базу по разведению больших панд в Чэнду. Китай даёт бамбуковых медведей зоопаркам только в аренду – на срок до 10 лет. Все родившиеся малыши по умолчанию являются собственностью КНР.

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