Рекордное число детей пересекало опасный Дарьенский пробел в 2023 году

Рекордное число детей-мигрантов пересекает Дарьенский пробел в 2023 году. Об этом сообщает ЮНИСЕФ. Речь о крупном участке неосвоенной территории на границе Колумбии и Панамы. Он покрыт непроходимыми джунглями и болотами.

Согласно новому отчёту, более 60 тысяч детей рисковали жизнью, пересекая эти леса. И это только в первые восемь месяцев 2023 года.

[Лоран Дувильер, представитель ЮНИСЕФ]:

«Это самое большое число детей-мигрантов, когда-либо пересекавших Дарьенский пробел. В два раза больше, чем два года назад».

В прошлом году детей было 40 тысяч, а в позапрошлом – 29 тысяч.

Люди обычно идут караванами из бедных стран Южной и Центральной Америки в надежде попасть в США и Канаду.

[мигрантка из Венесуэлы]:

«Стараюсь создать у детей впечатление, что мы отправились в приключение. Стараюсь их не пугать, успокоить. Как видите, тут все идут семьями. Начался дождь, поэтому нужно искать укрытие». [мигрант из Перу]:

«Это сложно. Приходится бросать семьи в поисках лучшего будущего для наших детей, рисковать жизнями родных. Также печально оставлять родственников дома».

В целом длина этих джунглей составляет 60 километров.

[Лоран Дувильер, представитель ЮНИСЕФ]:

«Семьи, которые пересекают границу с детьми в Панаме, действительно отправляются в длинное путешествие в 6-10 дней, пересекая самые опасные джунгли в мире. Им нужны вода, медицинская помощь».

Как сообщает миграционная служба Панамы, в целом за восемь месяцев этого года Дарьенский пробел пересекло почти 250 тысяч мигрантов. Пятую часть из них составляли дети.