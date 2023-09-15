Именитые автопроизводители предлагают тест-драйвы на мотор-шоу в Детройте

Тест-драйвы, как обычно, станут главной отличительной чертой Североамериканского международного автосалона. Будь то Ford или Maserati, для..

[Род Альбертс, директор автосалона в Детройте]:

«Мы покупаем автомобиль, который отразит наш внутренний мир. Если к выбору машины относиться серьёзно, то нужно сравнивать. А где ещё это сделать, как не на автосалоне в Детройте или под Мюнхеном? Демонстрация важна».

Тест-драйвы, как обычно, станут главной отличительной чертой Североамериканского международного автосалона. Будь то Ford или Maserati, для потенциальных покупателей всегда важно не только увидеть автомобиль, но и оценить его возможности. Так что гости мотор-шоу в Детройте смогут проехать по крытой трассе, а также по некоторым участкам гоночного трека.

В последние годы на автосалонах становится всё меньше участников. Производители предпочитают экономить, поэтому проводят онлайн-презентации. Но на этом мотор-шоу в Детройте традиции возвращаются. Свои автомобили и концепты представят 38 брендов – от Alpha Romeo до Volkswagen. Примечательно и то, что в автосалоне участвует Tesla, которая обычно игнорирует такие мероприятия.

[Род Альбертс, директор автосалона в Детройте]:

«В этом году на выставке представлено всё, что только можно вообразить. Повсюду экзотика, роскошь и мейнстрим».

Детройт считается колыбелью американского автопрома. Здесь находятся штаб-квартиры «большой тройки» – Chrysler, Ford и General Motors. Первое мотор-шоу в Детройте прошло в далёком 1899 году. В нашем столетии каждый год на автосалоне представляют десятки новинок. Выставку посещают более 700 тысяч человек.

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Детройтское мотор-шоу продлится до 24 сентября. В нём участвуют автопроизводители из Германии, Японии, США, Южной Кореи и других стран.

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