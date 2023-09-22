Венецию не включили в список объектов, которым грозит исчезновение

Комитет ЮНЕСКО решил не добавлять Венецию в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой. Вместо этого..

[Лазар Элунду Ассомо, директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО]:

«Эксперты многие годы оценивали ситуацию: не только влияние изменения климата, но и чрезмерного туризма и многих других факторов. В итоге они рекомендовали комитету не включать город в список объектов, находящихся под угрозой».

Комитет ЮНЕСКО решил не добавлять Венецию в список объектов культурного наследия, находящихся под угрозой. Вместо этого он высоко оценил усилия властей по сохранению города.

ЮНЕСКО собиралось внести Венецию в список из-за негативного влияния на город туризма, загрязнения лагуны круизными лайнерами и нефтяными танкерами, внеплановой застройки, а также изменения климата, которое приводит к более частым приливам и отливам.

Позитивным моментом признали то, что администрация Венеции одобрила пилотный проект по платному входу в город для туристов. Цена составит пять евро.

[Микеле Зуин, советник по бюджету Венеции]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я думаю, что мы первый большой город, который взимает плату за вход, и который пытается принять реальные меры, чтобы решить проблему однодневного туризма. Помимо этого мы запретили вход в лагуну для больших кораблей, как того просило ЮНЕСКО».

Запрет для больших круизных судов ввели два года назад. Теперь им нельзя проходить мимо площади Святого Марка и по каналу Джудекка.

При этом массовый туризм продолжает оказывать влияние на повседневную жизнь горожан. Число гостей нередко превышает количество местных жителей. Это оказывает давление на коммунальные и транспортные службы, и, элементарно, мешает людям перемещаться по тротуарам.

Всё больше венецианцев вынуждены переезжать.

[Реми Ваконь, активист]:

«Чрезмерное число туристов угрожает городам. Необходимо принимать меры, например, увеличить объём съёмного жилья».

При этом Венеция становится всё более уязвимой к сильным наводнениям. В 2019 году после подобного бедствия возвели подводные барьеры стоимостью шесть миллиардов евро.

До декабря следующего года Италия должна представить детальный план по дальнейшему сохранению города. Его обсудят на заседании Комитета всемирного наследия в 2025 году.

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