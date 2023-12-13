42 км на роликах: сотни конькобежцев поучаствовали в марафоне на Кубе

Знаменитая набережная Малекон в Гаване превратилась в конькобежную трассу. В столице Кубы проходит роллер-марафон. Его дистанция..
Дата загрузки: 2023-12-13
Знаменитая набережная Малекон в Гаване превратилась в конькобежную трассу. В столице Кубы проходит роллер-марафон. Его дистанция – 42 километра. Участвуют 350 спортсменов, включая 100 зарубежных из 16 стран.
[Шарль Дювель, спортсмен из Франции]:
«Здесь очень жарко, и мне это нравится. Некоторые конькобежцы предпочитают прохладную погоду. Во Франции сейчас холодно, поэтому я рад быть здесь, где стоит жара, и всё вокруг очень красивое. Трасса Малекон в Гаване великолепна».
[Карина Вайндорф, спортсменка из Германии]:
«Я впервые на Кубе и рада быть здесь. Я очень рада участвовать в марафоне и соревнованиях на Кубе».
В рамках мероприятия прошли соревнования в разных дисциплинах, включая скейт-кросс, скоростной слалом, командную гонку на время, а также спринт на 100 и на 504 метра.
[Кайла Норьега, спортсменка с Кубы]:
«Это большое событие для меня – всё равно что чемпионат мира по футболу».
Гаванский конькобежный марафон проходит уже несколько лет подряд. Его спонсирует организация World Skate.
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