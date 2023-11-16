Чилийки, перенёсшие рак молочной железы, поучаствовали в гонках на лодках-драконах

На озере в Сантьяго соревнуются драконьи лодки. Но эти гонки необычные. В них участвуют только женщины...

[Моника Эрнандес, тренер]:

«Мы проводим фестиваль лодок-драконов, на который съезжаются гребцы со всей страны – от Каламы до Пунта-Аренас».

На озере в Сантьяго соревнуются драконьи лодки. Но эти гонки необычные. В них участвуют только женщины. И все они перенесли рак молочной железы. Гребля помогает им поддерживать физическую форму, а кроме того – находить друзей.

В этом году в соревнованиях участвуют 130 женщин, которые сформировали 12 команд. Длина дистанции – 200 метров.

[участница соревнований]:

«Гребля помогает нам восстановиться не только физически, но и эмоционально, поскольку можно радоваться жизни и двигаться вперёд как команда. Мы поддерживаем друг друга, а не переживаем проблему рака в одиночестве».

Гонки на лодках-драконах для женщин, переживших рак груди, – международное движение. Его вдохновителем стал канадский специалист по спортивной медицине Дональд Маккензи. По его мнению, интенсивная работа рук помогает предотвратить застой лимфы и избежать отёка в верхней части тела.

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Состязания на драконьих лодках – популярная традиция в Азии. В Китае их проводят уже 2500 лет.

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