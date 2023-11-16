Чилийки, перенёсшие рак молочной железы, поучаствовали в гонках на лодках-драконах

На озере в Сантьяго соревнуются драконьи лодки. Но эти гонки необычные. В них участвуют только женщины...
Дата загрузки: 2023-11-16
[Моника Эрнандес, тренер]:
«Мы проводим фестиваль лодок-драконов, на который съезжаются гребцы со всей страны – от Каламы до Пунта-Аренас».
В этом году в соревнованиях участвуют 130 женщин, которые сформировали 12 команд. Длина дистанции – 200 метров.
[участница соревнований]:
«Гребля помогает нам восстановиться не только физически, но и эмоционально, поскольку можно радоваться жизни и двигаться вперёд как команда. Мы поддерживаем друг друга, а не переживаем проблему рака в одиночестве».
Гонки на лодках-драконах для женщин, переживших рак груди, – международное движение. Его вдохновителем стал канадский специалист по спортивной медицине Дональд Маккензи. По его мнению, интенсивная работа рук помогает предотвратить застой лимфы и избежать отёка в верхней части тела.
Состязания на драконьих лодках – популярная традиция в Азии. В Китае их проводят уже 2500 лет.
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