Не менее 12 человек погибли и более десяти получили ранения в результате вооружённой атаки в Сальватьерре,..

В Мексике на предрождественском празднике застрелили 12 человек

Не менее 12 человек погибли и более десяти получили ранения в результате вооружённой атаки в Сальватьерре, в мексиканском штате Гуанахуато. Нападение произошло в то время, когда примерно 100 молодых людей участвовали в «Лас-Посадас». Это религиозный праздник, посвящённый истории Рождества.

Местные жители говорят, что слышали выстрелы.

[житель Сальватьерры]:

«Сначала мы услышали выстрелы. Их было четыре или пять. А потом послышался сильный треск. Я подумал, что запускают фейерверки на празднике». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы испугались. Я запер дверь. Раненые люди бежали отсюда туда – прямо по нашей улице. Мой брат живёт в той стороне, в доме наших родителей. Здесь осталась кровь раненых. Мы испугались, потому что у нас обычно спокойно».

О нападении сообщила генеральная прокуратура штата. При этом никаких деталей не раскрыла.

Накануне этого инцидента вооружённое нападение также произошло в Саламанке – другом городе штата Гуанахуато. Злоумышленники обстреляли парикмахерскую. Погибли четверо мужчин.

В последние годы Гуанахуато стал одним из самых опасных штатов в Мексике. Здесь часто происходят вооружённые столкновения между бандитскими группировками, которые торгуют наркотиками.

В этом году в Гуанахуато было зарегистрировано более 3000 убийств. Это самый высокий показатель в стране.

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