Ежегодная выставка потребительской электроники CES стартует в Лас-Вегасе. На ней представлены последние достижения в области виртуальной..

От грилей до заслонок для кошек: ИИ почти везде на выставке CES

Ежегодная выставка потребительской электроники CES стартует в Лас-Вегасе.

На ней представлены последние достижения в области виртуальной реальности, роботов, электромобилей и, более чем когда-либо растущего использования искусственного интеллекта.

Британская компания демонстрирует то, что она называет первым в мире «умным» грилем. Он учитывает желаемую степень прожарки, а также степень, которую пользователь задаёт с помощью сенсорного экрана, и объединяет это с информацией от интеллектуальных датчиков для управления вертикальными горелками.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Сурадж Судера, исп. директор Seergrills]:

«Он использует ваши параметры, которые вы только что ввели. А затем ИИ будет управлять уникальной двойной вертикальной системой приготовления пищи, которая нагревается почти до 900 градусов. Он будет двигаться внутрь и обратно, включаться и выключаться. И примерно за 90 секунд вы получите самое вкусное и сочное мясо, которое когда-либо пробовали».

Французская фирма создала чат-бота, который использует искусственный интеллект, позволяющий аватару отвечать на вопросы пользователя на языке жестов. Он постоянно учится при каждом взаимодействии, предлагая более персонализированный опыт общения.

[Сами Чихи, представитель Elioz]:«Этот аватар использует искусственный интеллект для распознавания движений».

Китайский стартап использовал ИИ в кормушках для птиц. Они помогают орнитологам-любителям находить и идентифицировать виды, посещающие их сад.

Такая кормушка оснащена камерой и использует искусственный интеллект для идентификации птиц более чем 6000 каталогизированных видов.

[Прима Ши, представительница Birdfy]:«Он сообщает, какой вид к вам прилетел. А ещё он собирает фото птиц на вашем телефоне. Итак, вы узнаёте, сколько прилетает птиц».

Индийский производитель роботов создал робота-компаньона для собак. Он использует искусственный интеллект для мониторинга и бдительного наблюдения за питомцами. Со временем он узнаёт больше о каждой собаке, включая жесты тела, любимые игры и многое другое.

А швейцарский стартап использует искусственный интеллект, чтобы не дать кошкам приносить в дом мёртвых мышей или другую добычу. Интеллектуальная заслонка оснащена инфракрасной камерой и обучена на тысячах изображений кошек. Если она обнаруживает, что кошка несёт мышь, створка немедленно блокируется.

CES называют крупнейшей в мире выставкой потребительской электроники. В этом году, как ожидается, её посетит около 130 тысяч гостей.

Короткая ссылка на эту страницу: