Авиалайнеры с салонами класса люкс показали на Dubai Airshow

В этом самолёте эконом-класс искать бесполезно, есть только премиум. Все сиденья раскладываются, и во время полёта..

В этом самолёте эконом-класс искать бесполезно, есть только премиум. Все сиденья раскладываются, и во время полёта можно поспать. В спинках кресел экранов нет. Пассажирам выдают планшеты и наушники. Airbus A319 рассчитан на 44 посадочных места.

Самолёт принадлежит мальдивской авиакомпании BeOnd. Она представляет свою разработку на престижном авиасалоне Dubai Airshow.

Пока это первый самолёт компании с салоном премиум-класса. Через пять лет их будет больше 30.

[Теро Таскила, директор авиакомпании BeOnd]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Перевозки на самолётах с классом люкс сейчас приносят доход на 20% выше, чем до пандемии. Так что мы пока не можем удовлетворить спрос. Многие люди сейчас говорят, что хотят получить сильные впечатления после двухлетнего локдауна».

А это новый авиалайнер дубайской компании Emirates. Здесь, помимо бизнес-класса, есть первый класс. В нём места пассажиров похожи на маленькие каюты. Сиденья оснащены функцией нулевой гравитации. Во время полёта даже можно принять душ.

За первое полугодие Emirates получила чистую прибыль в размере 2,7 миллиарда долларов. Это на полтора миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причём авиаперевозчики ожидают, что в следующие пять-десять лет спрос на перелёты будет только расти.

На выставку также привезли электрические такси с системой вертикального взлёта и посадки. На одной зарядке оно преодолевает 250 километров. Крейсерская скорость электролёта – 200 километров в час.

[Себастьян Винблад-Расмуссен, сотрудник компании AutoFlight]:

«Позади меня стоит пилотируемое электрическое воздушное такси. Мы планируем получить на него сертификат. Следующий шаг – это экспорт. Мы охватим рынки Европы, а затем и США».

На авиасалоне демонстрируют и военные самолёты. Их лётные качества можно оценить во время аэрошоу.

Короткая ссылка на эту страницу: