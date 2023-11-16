Авиалайнеры с салонами класса люкс показали на Dubai Airshow

В этом самолёте эконом-класс искать бесполезно, есть только премиум. Все сиденья раскладываются, и во время полёта..
Дата загрузки: 2023-11-16
В этом самолёте эконом-класс искать бесполезно, есть только премиум. Все сиденья раскладываются, и во время полёта можно поспать. В спинках кресел экранов нет. Пассажирам выдают планшеты и наушники. Airbus A319 рассчитан на 44 посадочных места.
Самолёт принадлежит мальдивской авиакомпании BeOnd. Она представляет свою разработку на престижном авиасалоне Dubai Airshow.
Пока это первый самолёт компании с салоном премиум-класса. Через пять лет их будет больше 30.
[Теро Таскила, директор авиакомпании BeOnd]:
«Перевозки на самолётах с классом люкс сейчас приносят доход на 20% выше, чем до пандемии. Так что мы пока не можем удовлетворить спрос. Многие люди сейчас говорят, что хотят получить сильные впечатления после двухлетнего локдауна».
А это новый авиалайнер дубайской компании Emirates. Здесь, помимо бизнес-класса, есть первый класс. В нём места пассажиров похожи на маленькие каюты. Сиденья оснащены функцией нулевой гравитации. Во время полёта даже можно принять душ.
За первое полугодие Emirates получила чистую прибыль в размере 2,7 миллиарда долларов. Это на полтора миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причём авиаперевозчики ожидают, что в следующие пять-десять лет спрос на перелёты будет только расти.
На выставку также привезли электрические такси с системой вертикального взлёта и посадки. На одной зарядке оно преодолевает 250 километров. Крейсерская скорость электролёта – 200 километров в час.
[Себастьян Винблад-Расмуссен, сотрудник компании AutoFlight]:
«Позади меня стоит пилотируемое электрическое воздушное такси. Мы планируем получить на него сертификат. Следующий шаг – это экспорт. Мы охватим рынки Европы, а затем и США».
На авиасалоне демонстрируют и военные самолёты. Их лётные качества можно оценить во время аэрошоу.
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