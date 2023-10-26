Электромобили и устройства персональной мобильности представили на выставке Japan Mobility Show. У стенда компании Honda можно..

Авто и средства индивидуальной мобильности показали на выставке в Токио

Электромобили и устройства персональной мобильности представили на выставке Japan Mobility Show.

У стенда компании Honda можно покататься на UNI-ONE. Устройство состоит из сиденья, закреплённого на гироскутере. Управлять им нужно за счёт смещения веса тела. А это означает, что на таком средстве передвижения научиться ездить может буквально каждый.

[Сатоси Канамори, главный инженер студии решений дизайна Honda]:

«Вы двигаетесь, балансируя своим телом. Если сможете так делать, то получится ездить. Независимо от того, есть у вас инвалидность или нет, каждый может прокатиться».

UNI-ONE предназначен для применения на открытом воздухе, например, в парках развлечений и торговых центрах. Honda планирует начать его продажи в 2025 году.

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А на стенде компании Suzuki можно увидеть электроскутер MOQBA. Это гибрид мопеда и четырёхногого робота.

[представитель компании Suzuki]:

«Особенность этого устройства в том, что у него четыре ноги, поэтому он может плавно перемещаться по лестницам и подниматься на разную высоту. Например, во время стихийного бедствия на него можно поставить носилки или конструкцию, облегчающую посадку людей в инвалидных колясках».

На выставке также представлены концептуальные автомобили от известных производителей, таких как Nissan, Toyota и Mitsubishi.

Впервые в Японии свой автомобиль представила компания Afeela – это совместное предприятие Honda и гиганта электроники Sony.

Серебристый седан оснащён «настраиваемым медиабаром» на передней панели и большим экраном на приборной панели внутри. Цель в том, чтобы перенести революцию смартфонов на транспорт.

[Идзуми Каваниси, президент Sony Honda Mobility]:

«Сейчас все пользуются смартфонами, и они постоянно меняются. Вы устанавливаете приложения, которые вам нравятся. Я думаю, что люди хотят такой же эволюции, когда речь идёт об автомобилях».

В выставке принимает участие более 470 японских и зарубежных компаний.

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