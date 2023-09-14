Выставка нарядов и аксессуаров Коко Шанель открылась в Лондоне

От твидовых костюмов до самых разных маленьких чёрных платьев. Новая выставка в Лондоне исследует работы одного..
Дата загрузки: 2023-09-14
Экспозиция открылась в музее Виктории и Альберта. Называется «Габриэль Шанель. Модный манифест». Она рассказывает о творениях дизайнера, а также о её влиянии на индустрию моды в целом.
[Кэрол Бёркс, куратор выставки]:
«От её входа в мир моды и открытия её первого бутика в 1910 году до её последней коллекции в 1971 году. Таким образом, выставка отображает определяющие элементы её уникального видения моды, которые продолжают влиять на то, как мы одеваемся сегодня».
Среди представленных нарядов – знаменитые твидовые костюмы, платья свободного кроя и с заниженной талией, а также ослепительные вечерние платья.
[Кэрол Бёркс, куратор выставки]:
«Габриэль Шанель действительно создавала вещи в первую очередь для себя и была активной, независимой женщиной. Поэтому она хотела создать одежду, которая давала бы свободу движений, была бы удобной, имела элемент практичности, а также своего рода элегантную простоту».
Её наряды, аксессуары и парфюмерия, в частности Chanel No.5, пользовались успехом всегда. По сей день дом моды Chanel, основанный в 1910 году, остаётся одним из самых известных люксовых брендов в мире.
[Кэрол Бёркс, куратор выставки]:
«Одно из ключевых влияний, которое Габриэль Шанель оказала на то, как мы одеваемся сегодня, – это чувство адаптивности и практичности. Она постоянно думала о движении, о комфорте и о возможности получать удовольствие от ношения одежды».
Шанель умерла в 1971 году в возрасте 87 лет. Покойный дизайнер Карл Лагерфельд перенял бразды правления люксовым брендом в 1984 году и возглавлял его до своей смерти в 2019-м. Затем его сменила нынешний креативный директор Виржини Виар.
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