Тело израильской заложницы нашли возле больницы Аль-Шифа

Тело 65-летней израильской заложницы Йегудит Вейсс обнаружили в здании у больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Она..

Тело 65-летней израильской заложницы Йегудит Вейсс обнаружили в здании у больницы Аль-Шифа в секторе Газа. Она была среди 240 израильтян, которых боевики ХАМАС захватили в плен 7 октября. [Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:«Её нашли в одном из домов. Возле тела Йегудит были тела террористов, которые её удерживали».

В заявлении армии говорится, что женщина была убита террористами, и что к ней не успели добраться вовремя. Однако точная причина её смерти не уточняется.

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Военные отметили, что в здании, где нашли тело женщины, также обнаружили разное вооружение, включая автоматы Калашникова и РПГ.

Йегудит была жительницей израильского поселения, в котором боевики убили 120 человек, включая её мужа.

Между тем, в самой больнице Аль-Шифа, как заявляют военные, обнаружили шахту туннеля ХАМАС и автомобиль с оружием.

Этот больничный комплекс был главной целью Израиля в северной части Газы. Военные утверждали, что ХАМАС организовал свой главный командный пункт в подземных помещениях под Аль-Шифой. Сама группировка это отрицает.

Между тем, растёт беспокойство по поводу сотен пациентов больницы, включая детей.

ВОЗ заявила, что пытается организовать медицинскую эвакуацию около 600 пациентов из Аль-Шифы. 27 из них находятся в критическом состоянии.

Однако возникает множество проблем, включая переговоры с израильскими военными о гарантиях безопасности и нехватку топлива для машин скорой помощи, чтобы просто вывезти людей.

[Рик Бреннан, представитель ВОЗ]:«Наши возможности довольно ограничены, но мы надеемся получить хорошие новости в ближайшие 24 часа».

В Аль-Шифе также расположились тысячи людей, бежавших из домов от авиаударов. При этом израильские военные распространяют листовки с призывом покинуть северную часть анклава и перебраться на юг.

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