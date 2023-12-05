Оказал сопротивление: как в Канаде полиция ловила сбежавшего кенгуру

В Канаде успешно поймали сбежавшего от дрессировщиков кенгуру. Правда, не обошлось без инцидента. Беглец ударил по..

В Канаде успешно поймали сбежавшего от дрессировщиков кенгуру. Правда, не обошлось без инцидента. Беглец ударил по лицу полицейского, схватившего его за хвост.

Четырёхлетняя самка кенгуру сбежала, когда её перевозили на новое место. Дрессировщики остановились на отдых в зоопарке в Ошаве и не уследили за подопечной.

О побеге сообщили в полицию.

[Крис Буало, полицейский]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В сельской местности, в северной части Ошавы, двое наших сотрудников обнаружили своенравное сумчатое. Они наблюдали за ним несколько часов. Около 7 утра им удалось успешно задержать кенгуру».

Полицейский, получивший удар в лицо, чувствует себя нормально.

[Крис Буало, полицейский]:

«С ним всё будет в порядке, и мы не станем расследовать это дело».

Ну а самка кенгуру, напавшая на представителя закона, тоже чувствует себя хорошо. Её осмотрели, дали ей еды и воды, и теперь она восстанавливает силы.

Короткая ссылка на эту страницу: