Выходец из Туниса застрелил двух шведов в Брюсселе: злоумышленника ликвидировали

В Брюсселе злоумышленник застрелил двух шведских футбольных болельщиков, ранил таксиста и скрылся с места преступления. Полицейские..

В Брюсселе злоумышленник застрелил двух шведских футбольных болельщиков, ранил таксиста и скрылся с места преступления. Полицейские уже его выследили и ликвидировали. При нём найдено оружие, из которого он, вероятно, убил своих жертв.

Имени подозреваемого не разглашают. Известно только, что это 45-летний выходец из Туниса. В Бельгии жил незаконно.

Ранее в СМИ появились любительские видеоролики, на которых видно, как мужчина подъезжает к тротуару на скутере, бросает его, достаёт оружие, похожее на автомат, и стреляет по прохожим. Затем садится на скутер и уезжает.

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Очевидец рассказал, как слышал стрельбу.

[очевидец]:

«Я шёл с рабочей встречи, а вдруг появился человек в флуоресцентном оранжевом жилете. Я до сих пор в шоке, потому что впервые увидел стрельбу. Тот человек кричал, а потом я услышал выстрелы и остановился. Я буквально застыл и не знал, что делать. Видел двух бегущих людей. А машины только прибавляли скорость. Никто не остановился. Это было ужасно».

Нападение произошло недалеко от стадиона, где проходил матч квалификации чемпионата Европы-2024. В нём участвовали сборные Бельгии и Швеции. Когда стало известно об убийстве, игру отменили. 35 тысяч болельщиков провели на стадионе ещё более двух часов. Им велели там оставаться в целях безопасности.

[Лоренцо Джаммона, футбольный болельщик]:

«Это был сильный стресс. Не собираюсь врать, это сильный стресс, поскольку ситуация ненормальная. Кроме того, мы много минут или даже часов не знали, что происходит. Несколько часов мы не знали, что делать, и оставались на месте». [Кэролайн Лохс, футбольная болельщица]:

«Расстроена, растеряна и напугана. Думаю, все были очень напуганы».

Нападавший разместил в Интернете видеоролик, в котором взял на себя ответственность за атаку. Он также назвал себя членом «Исламского государства»* – запрещённой в России и других странах террористической организации.

Власти Бельгии повысили уровень террористической опасности до максимального. Федеральный прокурор заявил, что нападение, вероятно, связано с сожжением Корана в Швеции. По его мнению, злоумышленник намеренно выбрал своими жертвами шведов.

*«Исламское государство» – организация, которая в России признана террористической и запрещена

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