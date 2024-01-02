Перевёрнутые дома и повреждённые дороги. Такие разрушения наблюдаются в Канадзаве – крупнейшем городе префектуры Исикава в..

Разрушения и цунами: в Японии разбирают завалы после землетрясения и ждут нового

Перевёрнутые дома и повреждённые дороги. Такие разрушения наблюдаются в Канадзаве – крупнейшем городе префектуры Исикава в Японии после мощного землетрясения. Бедствие случилось в центральной части страны в первый день нового года. Сообщается о гибели более 20 человек.

Утром во вторник местные рабочие расчищали дороги от камней и земли. Здесь сошёл оползень.

А в городе Вадзима префектуры Исикава более 100 жилых домов и зданий сгорели в результате сильного пожара, вспыхнувшего из-за землетрясения.

Огонь в основном удалось локализовать, но во вторник утром в нескольких районах всё ещё можно было увидеть пламя и белый дым.

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Тем временем пожарные работают над спасением местных жителей, которые, предположительно, оказались в ловушке под обрушившимся семиэтажным зданием.

Сила подземных толчков составляла 7,6 балла. Землетрясение произошло в середине дня в понедельник. В итоге жители некоторых прибрежных районов поспешили на возвышенности, поскольку на западное побережье Японии обрушились волны цунами высотой около метра.

Тысячи военнослужащих, пожарных и полицейских со всей страны отправлены в наиболее пострадавший район на полуострове Ното в префектуре Исикава. Однако спасательным работам мешают сильно повреждённые и заблокированные дороги.

Власти говорят, что пока оценить полный масштаб ущерба невозможно. Тысячи людей остаются без света.

Между тем, метеорологи говорят, что жители японского региона, пострадавшего от землетрясения, должны быть готовы к дальнейшим сильным подземным толчкам.

Есть вероятность, что на следующей неделе произойдёт ещё одно землетрясение аналогичной силы. Пока в регионе зафиксировали около 150 афтершоков.

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