Разрушения и цунами: в Японии разбирают завалы после землетрясения и ждут нового

Перевёрнутые дома и повреждённые дороги. Такие разрушения наблюдаются в Канадзаве – крупнейшем городе префектуры Исикава в..
Дата загрузки: 2024-01-02
Утром во вторник местные рабочие расчищали дороги от камней и земли. Здесь сошёл оползень.
А в городе Вадзима префектуры Исикава более 100 жилых домов и зданий сгорели в результате сильного пожара, вспыхнувшего из-за землетрясения.
Огонь в основном удалось локализовать, но во вторник утром в нескольких районах всё ещё можно было увидеть пламя и белый дым.
Тем временем пожарные работают над спасением местных жителей, которые, предположительно, оказались в ловушке под обрушившимся семиэтажным зданием.
Сила подземных толчков составляла 7,6 балла. Землетрясение произошло в середине дня в понедельник. В итоге жители некоторых прибрежных районов поспешили на возвышенности, поскольку на западное побережье Японии обрушились волны цунами высотой около метра.
Тысячи военнослужащих, пожарных и полицейских со всей страны отправлены в наиболее пострадавший район на полуострове Ното в префектуре Исикава. Однако спасательным работам мешают сильно повреждённые и заблокированные дороги.
Власти говорят, что пока оценить полный масштаб ущерба невозможно. Тысячи людей остаются без света.
Между тем, метеорологи говорят, что жители японского региона, пострадавшего от землетрясения, должны быть готовы к дальнейшим сильным подземным толчкам.
Есть вероятность, что на следующей неделе произойдёт ещё одно землетрясение аналогичной силы. Пока в регионе зафиксировали около 150 афтершоков.
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