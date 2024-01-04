Японские спасатели наперегонки со временем пытаются найти выживших после разрушительного землетрясения. Но шансов стало в разы..

Пострадавшие от землетрясения японцы выстраиваются в очереди за бесплатной едой

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:

«Много людей под рухнувшими зданиями всё ещё ждут спасения».

Японские спасатели наперегонки со временем пытаются найти выживших после разрушительного землетрясения. Но шансов стало в разы меньше, поскольку трёхдневный период наиболее вероятного выживания истёк.

Подтверждена гибель 78 человек. Спасательные работы осложняют отдалённость самых пострадавших районов и повреждённые дороги. Премьер-министр Японии Фумио Кисида распорядился удвоить число спасателей. Теперь их 4600.

Жители пострадавших районов также сообщают о нехватке базовых вещей, включая воду.

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Это префектура Исикава. Люди пришли осмотреть свои разрушенные дома. Они также выстраиваются в очереди за бесплатной едой, которую раздают волонтёры.

[Киоко Киносита, жительница префектуры Исикава]:

«Нет водопроводной воды, в том числе в туалете, и мы не можем помыть руки. В эвакуационном центре есть маленькие дети, и я переживаю, чтобы они не заразились ковидом или гриппом».

Минору пришёл забрать из полусгоревшего дома свою обувь.

[Минору Хирано, житель префектуры Исикава]:

«Что больше всего беспокоит? Смогут ли все эти люди сюда вернуться. Это страшно».

А этот мужчина приехал из другой префектуры, чтобы помочь родителям жены.

[Казухиро Симомура, родственник местных жителей]:

«Родственники жены живут здесь одни, им почти 80 лет. У них нет воды, поэтому я в первую очередь привёз хотя бы воду. Воду и продукты. А ещё керосин и грелки для тепла».

Напомним, землетрясение произошло в полдень первого дня нового года. Оно было силой 7,6 балла. С тех пор зафиксировали ещё 600 подземных толчков, из-за чего есть опасения, что инфраструктура может пострадать ещё больше.

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