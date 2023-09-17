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Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном приобретении оружия

Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном приобретении оружия

Сыну президента США Хантеру Байдену 14 сентября предъявили уголовное обвинение. Ему вменяют то, что он обманул..

Дата загрузки: 2023-09-17

Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном приобретении оружия
Сыну президента США Хантеру Байдену 14 сентября предъявили уголовное обвинение. Ему вменяют то, что он обманул продавца при покупке огнестрельного оружия.

Это первый случай в истории США, когда сын действующего президента преследуется в уголовном порядке.

Байдену-младшему предъявили обвинения по трём эпизодам, когда он солгал при заполнении федеральных бланков, покупая оружие. В 2018 году он указал, что не употребляет запрещённые наркотические вещества и не имеет от них зависимости. Однако в то время он активно употреблял крэк.

Затем он приобрёл револьвер кольт в оружейном магазине штата Делавэр. При этом сознательная ложь при заполнении подобных документов и употребление наркотиков при владении оружием в США уголовно наказуемы.

Обвинение выдвинули после того, как в июле сорвалась сделка Хантера Байдена с правосудием. Он должен был признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия.

Если в этот раз сына президента признают виновным, ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Между тем республиканцы в палате представителей США объявили о начале расследования, которое может запустить процесс импичмента в отношении президента Джо Байдена.
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