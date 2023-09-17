Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном приобретении оружия

Сыну президента США Хантеру Байдену 14 сентября предъявили уголовное обвинение. Ему вменяют то, что он обманул..

Сыну президента США Хантеру Байдену 14 сентября предъявили уголовное обвинение. Ему вменяют то, что он обманул продавца при покупке огнестрельного оружия.

Это первый случай в истории США, когда сын действующего президента преследуется в уголовном порядке.

Байдену-младшему предъявили обвинения по трём эпизодам, когда он солгал при заполнении федеральных бланков, покупая оружие. В 2018 году он указал, что не употребляет запрещённые наркотические вещества и не имеет от них зависимости. Однако в то время он активно употреблял крэк.

Затем он приобрёл револьвер кольт в оружейном магазине штата Делавэр. При этом сознательная ложь при заполнении подобных документов и употребление наркотиков при владении оружием в США уголовно наказуемы.

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Обвинение выдвинули после того, как в июле сорвалась сделка Хантера Байдена с правосудием. Он должен был признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия.

Если в этот раз сына президента признают виновным, ему грозит до 25 лет лишения свободы.

Между тем республиканцы в палате представителей США объявили о начале расследования, которое может запустить процесс импичмента в отношении президента Джо Байдена.

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