Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном приобретении оружия

Сыну президента США Хантеру Байдену 14 сентября предъявили уголовное обвинение. Ему вменяют то, что он обманул..
Дата загрузки: 2023-09-17
Это первый случай в истории США, когда сын действующего президента преследуется в уголовном порядке.
Байдену-младшему предъявили обвинения по трём эпизодам, когда он солгал при заполнении федеральных бланков, покупая оружие. В 2018 году он указал, что не употребляет запрещённые наркотические вещества и не имеет от них зависимости. Однако в то время он активно употреблял крэк.
Затем он приобрёл револьвер кольт в оружейном магазине штата Делавэр. При этом сознательная ложь при заполнении подобных документов и употребление наркотиков при владении оружием в США уголовно наказуемы.
Обвинение выдвинули после того, как в июле сорвалась сделка Хантера Байдена с правосудием. Он должен был признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия.
Если в этот раз сына президента признают виновным, ему грозит до 25 лет лишения свободы.
Между тем республиканцы в палате представителей США объявили о начале расследования, которое может запустить процесс импичмента в отношении президента Джо Байдена.
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