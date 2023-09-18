Мины принесло наводнением к ливийскому городу Дерна

Наводнение в Ливии принесло наземные мины – печальное наследие многолетней гражданской войны. Теперь перед жителями полуразрушенного..

Наводнение в Ливии принесло наземные мины – печальное наследие многолетней гражданской войны. Теперь перед жителями полуразрушенного города Дерна встал трудный выбор: оставаться в пострадавших районах, несмотря на нехватку пресной воды, или уходить и в любую минуту быть перед угрозой взрыва.

Хамад остался без крова, но решил не покидать город. Хочет наводить порядок после стихийного бедствия. Но многие люди растеряны и не знают, как быть дальше.

Наводнение обрушилось на Дерну 10 сентября ночью. Шторм «Даниэль» принёс сильные дожди и ураганный ветер. В горах над городом прорвало две дамбы. Вниз хлынул поток воды высотой в два этажа.

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Наводнением смыло целые кварталы. Разрушены почти 900 зданий.

По данным ливийский властей, погибли более 3000 человек. В ООН называют другую цифру – 11 300. Кроме того, пропало без вести от десяти до 20 тысяч.

Местный житель Мохаммед не знает о судьбе 48 своих родственников.

[Мохаммед Альнаджи Бушертила, житель Дерны]:

«Мой 19-летний племянник, Абед Альхафит Рамадан, пришёл спасать своих родственников, но утонул. Мы выжили. Я спас своих мать и сестру. Племянник хотел помочь и спасти других родственников, но утонул. Мой брат, его жена и дети жили недалеко от моря. Вся семья пропала, мы даже не нашли тел».

Пострадавшим во время наводнения оказывают медицинскую помощь. Ливийским медикам помогают бригады врачей из Франции, Туниса и других стран.

Шторм «Даниэль» стал самым смертоносным в мире после циклона «Наргис», который обрушился на Мьянму в 2008 году. Тогда погибли 90 тысяч человек, более 50 тысяч пропали без вести. По предварительным оценкам, шторм «Даниэль» нанёс ущерб в два миллиарда евро.

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