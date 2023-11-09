Жертв наводнения в Сомали уже 29

Уже до 29 возросло число погибших в результате наводнения в Сомали – сильнейшего за десятилетия. Более..
Дата загрузки: 2023-11-09
Более 300 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Такие данные приводит Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.
Власти Сомали говорят, что делают всё для спасения людей.
В городе Люк на юго-западе страны из берегов вышла река Джубба. По данным ООН, почти 2,5 тысячи человек оказались отрезанными от внешнего мира.
Проливные дожди затопили города по всей Восточной Африке.
Так, в соседней Кении сообщают о 15 погибших. А в Уганде затонул мост, по которому шла дорога, соединяющая столицу Кампалу с нефтяными месторождениями на северо-западе страны. Об этом сообщает Красный Крест.
Напомним, в Сомали наводнение пришло вскоре после сильнейшей за 40 лет засухи. Таким образом снова страдают переселенцы во временных лагерях.
Эксперты говорят, что наводнение в регионе вызвали два погодных явления одновременно – Эль-Ниньо и диполь Индийского океана.
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