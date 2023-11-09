Уже до 29 возросло число погибших в результате наводнения в Сомали – сильнейшего за десятилетия. Более..

Жертв наводнения в Сомали уже 29

Уже до 29 возросло число погибших в результате наводнения в Сомали – сильнейшего за десятилетия.

Более 300 000 человек были вынуждены покинуть свои дома. Такие данные приводит Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями.

Власти Сомали говорят, что делают всё для спасения людей.

В городе Люк на юго-западе страны из берегов вышла река Джубба. По данным ООН, почти 2,5 тысячи человек оказались отрезанными от внешнего мира.

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Проливные дожди затопили города по всей Восточной Африке.

Так, в соседней Кении сообщают о 15 погибших. А в Уганде затонул мост, по которому шла дорога, соединяющая столицу Кампалу с нефтяными месторождениями на северо-западе страны. Об этом сообщает Красный Крест.

Напомним, в Сомали наводнение пришло вскоре после сильнейшей за 40 лет засухи. Таким образом снова страдают переселенцы во временных лагерях.

Эксперты говорят, что наводнение в регионе вызвали два погодных явления одновременно – Эль-Ниньо и диполь Индийского океана.

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