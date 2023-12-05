В Танзании растёт число погибших в результате наводнений

До 63 возросло число погибших в результате наводнений на севере Танзании. Бедствие вызвали сезонные проливные дожди,..

До 63 возросло число погибших в результате наводнений на севере Танзании. Бедствие вызвали сезонные проливные дожди, которые начались в октябре.

[Петронеа Матео, выжившая, владелица магазина]:

«Мы сильно пострадали от наводнений и селей. В тот день дождь пошёл около 6 утра, и потом началось наводнение. Оно затронуло большую часть нашего бизнеса, у нас больше нет магазина. Много домов разрушено, и многие семьи потеряли своих близких». [Морис Пауло, родственник погибшего]:

«Мы понесли большую утрату, мы потеряли много близких вместе с нашим имуществом. Нам некуда идти, мы просим правительство помочь нам в этот трудный момент».

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Премьер-министр страны также сообщил, что ещё 116 человек пострадали.

[Кассим Маджалива, премьер-министр Танзании]:

«Я призываю соотечественников-танзанийцев продолжать проявлять терпение, особенно сейчас, в это самое трудное время катастрофы, которая унесла более 63 жизней. Давайте продолжим молиться Богу и сохранять спокойствие во время горя».

При этом президент Танзании Самия Сулуху Хасан сократила свой визит на климатический в ОАЭ, чтобы проконтролировать реакцию на бедствие.

Десятки погибших в Танзании добавились к сотням других смертей, вызванных наводнениями в Восточной Африке за последние недели. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийных бедствий в соседних Кении, Сомали и Эфиопии.

Сильные наводнения были вызваны погодными явлениями Эль-Ниньо и диполь Индийского океана. При этом ранее регион страдал от сильнейшей за 40 лет засухи. Сухая почва хуже поглощает воду, что увеличивает риск внезапных наводнений.

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