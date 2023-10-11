Наводнение в столице Камеруна: десятки погибших

Сильное наводнение в столице Камеруна, городе Яунде. Сообщается о 27 погибших. Ещё 50 человек получили травмы...

Сильное наводнение в столице Камеруна, городе Яунде. Сообщается о 27 погибших. Ещё 50 человек получили травмы.

Жертв может стать ещё больше. Спасатели продолжают поиски среди обломков и ила.

[житель Яунде]:

«Некоторые тела унесло далеко, и их нашли на расстоянии более 100 метров от дома. Некоторых тел вообще не видно. Пожарные их выкапывают».

Бедствие вызвали проливные дожди. Потоки воды сносили целые дома.

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[житель Яунде]:

«Нас было четверо в комнате, и мы пошли на шум. Я открыл дверь, чтобы посмотреть, что происходит, и… не знаю, как это объяснить… всё было очень быстро. Поток ворвался во все комнаты, уцелела только гостиная».

Власти сообщают, что наводнение снесло не меньше 30 жилых домов. По словам чиновников, они были построены в зоне, где строительство запрещено.

[Селестин Кетча Кортес, министр градостроительства]:

«Мои соболезнования семьям погибших. Пожалуйста, следуйте инструкциям по строительству. Если в этой зоне нельзя строить дома, то не стройте. Бедствие случилось из-за того, что люди заняли русло реки».

Наводнения в Камеруне в последние годы происходят чаще, чем раньше. В Яунде они усилились после того, как прорвалась дамба на искусственном озере.

У властей есть план по сносу домов в зоне риска. Они говорят, что многие дома, пострадавшие в ходе последнего наводнения, как раз подлежали такому сносу.

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