Французский парламент одобрил закон, ужесточающий миграционную политику

Французские депутаты одобрили законопроект, ужесточающий миграционную политику. Голосование прошло в нижней палате парламента. «За» высказались 349 депутатов, «против» – 186.

По новым правилам упростится процедура высылки нелегальных мигрантов, а воссоединиться с семьёй, наоборот, станет сложнее. Для иностранных студентов установят новые визовые сборы.

Также мигрантам ограничат доступ к пособиям. Например, выплаты на детей и субсидии на жильё можно будет получать, только прожив во Франции пять лет. Кроме того, из страны будут высылать граждан с двойным гражданством, совершивших преступления против полицейских.

При этом работающим нелегальным мигрантам станет проще узаконить своё пребывание во Франции. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен считает, что от 7000 до 10 000 работающих мигрантов в год смогут получать вид на жительство и восполнять нехватку рабочей силы.

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[Жеральд Дарманен, глава МВД Франции]:

«Предложенный нами законопроект состоит из 27 статей. Он позволит легализовать работающих без документов. И я горжусь тем, что стану единственным министром внутренних дел в единственном правительстве единственного президента, при которых в законы республики внесут легализацию всех тех, у кого нет документов, но кто работает в нашей стране».

На прошлой неделе депутаты нижней палаты парламента отклонили изначальную версию законопроекта, который уже одобрил сенат. Левые политики сочли его слишком жёстким, а правые – слишком мягким. После переработки документа стороны пришли к компромиссу. Теперь новый закон приняли обе палаты парламента.

[Йоанн Жийе, депутат от партии «Национальное объединение»]:

«Все меры, которые мы продвигали много лет и которые в значительной степени поддерживают французы, нашли отражение в этом законопроекте. Эта идеологическая победа, это признание наших решений доказывают, что политика (левых) – и вашим, и нашим – не приносит плодов».

Между тем некоторые политики считают, что центристское правительство Эмманюэля Макрона, у которого нет большинства в парламенте, сдвинулось вправо.

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