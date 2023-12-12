Премьер Великобритании представит в парламент спорный закон об отправке мигрантов в Руанду

Премьер-министру Великобритании Риши Сунаку предстоит пройти через самое серьёзное испытание в парламенте за всё время его..

Премьер-министру Великобритании Риши Сунаку предстоит пройти через самое серьёзное испытание в парламенте за всё время его премьерства. Он представит на рассмотрение двойной пакет документов, касающихся миграционной политики. Это новый договор с Руандой об отправке на её территорию нелегальных мигрантов, а также «чрезвычайный» законопроект, который призван предотвратить юридические помехи этому плану.

Ранее Верховный суд Великобритании признал незаконным план по высылке мигрантов в Руанду, поскольку там для них будет небезопасно. Премьер-министр всё же не отказался от своих намерений и переработал законопроект. Однако он может не пройти в парламенте, поскольку расколол партию Сунака на два лагеря.

Более умеренные депутаты считают, что высылка нелегальных мигрантов в Руанду нарушает права человека. А по мнению правых политиков, новый закон недостаточно жёсткий. Это значит, что мигранты смогут успешно оспаривать в суде свою высылку.

Если хотя бы 29 депутатов от правящей Консервативной партии проголосуют против законопроекта, то он не пройдёт. Но даже если пройдёт, на следующих стадиях рассмотрения депутаты будут пытаться внести поправки.

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План по высылке нелегальных мигрантов в Руанду представил ещё Борис Джонсон. В апреле прошлого года две страны заключили соответствующее соглашение. Оно предусматривает отправку мигрантов в специальные центры в Руанде, откуда они смогут подать прошение на предоставление убежища в Великобритании. Если решение будет положительным, то мигранты смогут вернуться. В противном случае последует депортация в родную страну.

За последние пять лет в Великобританию прибыло более 100 000 нелегальных мигрантов. Они переплывают Ла-Манш на небольших лодках или прячутся в каком-либо транспорте, пересекающем пролив.

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