Не менее 85 человек погибли и 66 получили ранения в результате ошибочной атаки армейского дрона в..

Армейский дрон по ошибке убил 85 человек и более 60 ранил в Нигерии

Не менее 85 человек погибли и 66 получили ранения в результате ошибочной атаки армейского дрона в Нигерии. Это данные Национального агентства по чрезвычайным ситуациям. Очевидцы говорят, что жертв больше.

Трагедия произошла в деревне Тудун-Бири в штате Кадуна. Люди собрались на мусульманский праздник. Пришло много женщин, детей и пожилых.

[жительница деревни Тудун-Бири]:

«Мы праздновали Мавлид, когда прилетел дрон и сбросил бомбу. Некоторые погибли, некоторых ранило, и мы все побежали в дом. Мужчины, услышав, что что-то произошло, вышли (на улицу) проверить. И в это время сбросили вторую бомбу. В итоге погибли ещё люди».

Представитель армии Нигерии заявил, что военные нанесли авиаудары по ошибке. Они наблюдали с воздуха и приняли мирных жителей за боевиков-террористов.

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[Самуал Аруван, сотрудник МВД]:

«Нигерийская армия выполняла обычную операцию по борьбе с террористами, но, к сожалению, пострадали некоторые жители Тудун-Бири».

Командующий армией извинился за атаки и пообещал оплатить лечение раненых.

Президент Нигерии Бола Тинубу распорядился провести скрупулёзное расследование авиаударов по мирным жителям.

Это не первый подобный инцидент в Нигерии. Армия проводит операции против вооружённых банд, нанося по ним удары с воздуха. Однако не раз мишенью становились мирные жители. С 2017 года погибло уже 400 человек. Хотя расследования проводят, их результаты часто не обнародуют.

По мнению аналитиков, такие инциденты происходят часто, потому что военные остаются совершенно безнаказанными. В лучшем случае армия выплачивает компенсации семьям жертв.

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