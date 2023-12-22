Израильская армия продолжает углубляться на север и юг Газы

Армия Израиля продолжает углубляться в северную и южную часть сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ...

Армия Израиля продолжает углубляться в северную и южную часть сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ.

По словам Даниэля Хагари, в Хан-Юнисе развернули дополнительные армейские подразделения. Там главной целью операции остаётся вытеснение боевиков из подземных тоннелей.

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[Даниэль Хагари, пресс-секретарь ЦАХАЛ]:«Мы делаем упор на подземные бои, на устранение террористов. Мы ожидаем их на земле и вступаем с ними в бой, когда они выходят. Мы хотим выгнать ХАМАС с этой территории».

Также Хагари сказал, что после возобновления боевых действий в начале декабря военные уничтожили более 2000 боевиков.

Боевые действия в секторе Газа обострились в четверг, когда Израиль начал самые интенсивные бомбардировки за всю войну. ХАМАС продемонстрировал свою способность обстреливать Тель-Авив ракетами, даже несмотря на то, что противники в течение нескольких недель вели переговоры о новом перемирии.

Между тем, в морге больницы Насера на юге Газы работники не успевают идентифицировать тела. Если нет документов, удостоверяющих личность, то тела могут неделями оставаться в холодильниках.

Как сообщает Министерство здравоохранения анклава, которое контролирует ХАМАС, число погибших в Газе достигло 20 тысяч человек. При этом под завалами остаются ещё тысячи погибших.

Большинство больниц по всей Газе сейчас закрыты, связь затруднена из-за нехватки топлива и электричества. Также всё труднее собирать данные о пострадавших.

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