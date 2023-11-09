Полиция Сербии задержала более 4500 нелегальных мигрантов

Настоящую войну с нелегальной миграцией ведёт Сербия. За последние две недели полиция задержала 4500 нарушителей границы...
Дата загрузки: 2023-11-09
Нелегальных мигрантов задержали в Суботице, Сомборе и Кикинде недалеко от венгерской границы, а также рядом с Пиротом недалеко от границы с Болгарией. Задержанных отправили во временные лагеря.
В ходе операции полицейские арестовали 119 подозреваемых в различных преступлениях, а также восьмерых нелегальных перевозчиков людей. Кроме того, изъяли пять автоматов, пять пистолетов, более 1500 патронов различного калибра, наркотики и сотни загранпаспортов. Полицейские также досмотрели более 80 тысяч автомобилей и обыскали 300 домов.
Министерство внутренних дел Сербии заявило, что намерено полностью остановить нелегальную миграцию и разорвать цепочку незаконной перевозки людей.
Власти не сообщили, какой национальности задержанные мигранты. Но, как правило, балканским сухопутным маршрутом пользуются выходцы с Ближнего Востока, из Афганистана, Пакистана и Северной Африки. Маршрут проходит через Турцию, Грецию и Болгарию, Северную Македонию, Сербию или Боснию. А оттуда мигранты направляются в Западную Европу.
Осенью балканский маршрут становится оживлённее, поскольку погода не позволяет добираться до Евросоюза по Средиземному морю.
Антимигрантски настроенная Венгрия несколько лет назад построила забор на границе с Сербией, чтобы остановить поток искателей лучшей жизни, и вытеснила их обратно в соседнюю страну. Однако в этой зоне стали действовать преступные группировки, которые нелегально переводят людей через границу. С каждого мигранта берут 2350 евро. При этом банды часто вступают в вооружённые конфликты из-за контроля над территориями.
Короткая ссылка на эту страницу: