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Полиция Сербии задержала более 4500 нелегальных мигрантов

Полиция Сербии задержала более 4500 нелегальных мигрантов

Настоящую войну с нелегальной миграцией ведёт Сербия. За последние две недели полиция задержала 4500 нарушителей границы...

Дата загрузки: 2023-11-09

Полиция Сербии задержала более 4500 нелегальных мигрантов
Настоящую войну с нелегальной миграцией ведёт Сербия. За последние две недели полиция задержала 4500 нарушителей границы. Правоохранители ежедневно проводят рейды на севере и востоке страны. Общенациональная операция началась после перестрелки у границы с Венгрией. Погибли три мигранта, ещё один получил ранения.

Нелегальных мигрантов задержали в Суботице, Сомборе и Кикинде недалеко от венгерской границы, а также рядом с Пиротом недалеко от границы с Болгарией. Задержанных отправили во временные лагеря.

В ходе операции полицейские арестовали 119 подозреваемых в различных преступлениях, а также восьмерых нелегальных перевозчиков людей. Кроме того, изъяли пять автоматов, пять пистолетов, более 1500 патронов различного калибра, наркотики и сотни загранпаспортов. Полицейские также досмотрели более 80 тысяч автомобилей и обыскали 300 домов.

Министерство внутренних дел Сербии заявило, что намерено полностью остановить нелегальную миграцию и разорвать цепочку незаконной перевозки людей.

Власти не сообщили, какой национальности задержанные мигранты. Но, как правило, балканским сухопутным маршрутом пользуются выходцы с Ближнего Востока, из Афганистана, Пакистана и Северной Африки. Маршрут проходит через Турцию, Грецию и Болгарию, Северную Македонию, Сербию или Боснию. А оттуда мигранты направляются в Западную Европу.

Осенью балканский маршрут становится оживлённее, поскольку погода не позволяет добираться до Евросоюза по Средиземному морю.

Антимигрантски настроенная Венгрия несколько лет назад построила забор на границе с Сербией, чтобы остановить поток искателей лучшей жизни, и вытеснила их обратно в соседнюю страну. Однако в этой зоне стали действовать преступные группировки, которые нелегально переводят людей через границу. С каждого мигранта берут 2350 евро. При этом банды часто вступают в вооружённые конфликты из-за контроля над территориями.
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