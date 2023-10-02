В Кувейте впервые появился робот-официант, работающий в ресторане

В этом ресторане в Кувейте появился новый помощник – робот-официант, а вернее – официантка по имени..

В этом ресторане в Кувейте появился новый помощник – робот-официант, а вернее – официантка по имени CAN. Она не умеет принимать заказы или ставить поднос на стол, но совершенно точно доставит блюда до нужного места. А там уж всё доделает человек.

Официанты говорят, что теперь их работа стала безопаснее и легче.

[Джесси Номесс, официант]:

«Мы просто вводим номер столика – робот уже запрограммирован. Так что он идёт к нужному столу, а мы берём блюда и расставляем их перед клиентами. Это всего лишь помощник».

Роботы в ресторанной индустрии – уже не новшество. Сейчас многие задумываются: станут ли они будущим этой отрасли?

[гость ресторана]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Именно это нас и ждёт. Я бы сказал, что роботы не заменят всех, но это будет 60 на 40 – 60 процентов людей и 40 процентов роботов. Почему бы и нет».

Руководство ресторана надеется, что в будущем роботы решат проблему нехватки рабочей силы.

[Ахмед Шеррифф, менеджер ресторана]:

«Люди идут в ногу со временем. Наверное, все компании пытаются сократить расходы. Так что, если робот выполняет всю работу человека, то можно заменить людей роботами. Однако для этого нужно время».

Впрочем, менеджер заведения не отрицает, что без человека всё равно не обойтись, поскольку людям необходимо живое общение.

Этот ресторан пока первый в Кувейте, где работает робот-официант.

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