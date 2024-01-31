Pet Show-2024: в Гонконге проходит выставка домашних питомцев

Собаки на выставке домашних животных в Гонконге демонстрируют идеальное послушание. Здесь проходит экзамен на профессионального грумера...

Собаки на выставке домашних животных в Гонконге демонстрируют идеальное послушание. Здесь проходит экзамен на профессионального грумера.

Сегодня они стригут и делают причёски собакам породы бишон-фризе и пуделям. Главное требование для моделей – минимум четыре сантиметра шерсти и два месяца без каких-либо парикмахерских услуг.

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[Джо Вонг, участник конкурса]:«Думаю, у индустрии ухода за домашними животными хорошее будущее, потому что это навык, который нельзя заменить машиной. Это должны делать люди».

Примечательно, что конкурсы проводят не только для профессионалов, но и для любителей груминга. Участвовать может любой желающий. Свои творческие способности они показывают на игрушечных собаках.

Гонконгская выставка домашних животных проводится 18-й год подряд. В этот раз участников более 200, а стендов – 650.

На четырёхдневной ярмарке купить можно всё: от органических продуктов питания и пищевых добавок и игрушек до туристических страховок, одежды и произведений искусства для домашних животных.

Организаторы говорят, что в Гонконге насчитывается 550 тысяч питомцев. В основном это кошки и собаки.

[Карл Вонг, организатор мероприятия]:«Число владельцев собак неуклонно растёт, но также ежегодно становится в два раза больше владельцев кошек. Одна из причин в том, что за кошками легче ухаживать. Во многих семьях сначала появляется одна кошка, потом – больше, поскольку кошки не занимают много места».

Примечательно, что каждый посетитель может привести на ярмарку одного питомца. Собаки и кошки должны быть привитыми и – на поводке или в специальных колясках или сумках. На территорию объекта не допускаются только домашние птицы.

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