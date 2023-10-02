Прокатиться на знаменитой DeLorean и вжиться в роль Марти Макфлая или почувствовать себя Бэтменом, проехав на..

Прокатиться на автомобилях из знаменитых фильмов можно во Франции

Прокатиться на знаменитой DeLorean и вжиться в роль Марти Макфлая или почувствовать себя Бэтменом, проехав на бэтмобиле. Такую возможность дают в необычном музее в Этреши во Франции.

Франк Гальег собирает автомобили уже 18 лет. В коллекции есть как оригинальные машины, участвовавшие в съёмках блокбастеров, так и копии прославившихся авто.

Эта DeLorean попала в руки коллекционера обычным автомобилем, но он превратил её в знаменитую машину времени.

[Франк Гальег, владелец музея]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мне потребовалось шесть лет на поиск нужных деталей в США и Европе. А потом я потратил ещё три месяца, чтобы собрать всё воедино».

Всего в музее 43 автомобиля. В их числе Chevrolet Malibu из фильма «Драйв», два бэтмобиля, маслкар Ford Gran Torino из сериала «Старски и Хатч», Ferrari из «Частного детектива Магнума», а также 12 машин из франшизы «Форсаж», причём восемь оригинальные.

[гость музея]:

«Я люблю машины из фильмов и приехал сюда, потому что мне нравится автомобиль Toyota Supra. Это машина моей мечты. Это японская машина для дрифта».

На машинах можно прокатиться по улицам рядом с музеем или выехать на автодорогу.

[Франк Гальег, владелец музея]:

«Я всегда хотел открыть что-то похожее на музей, потому что это единственное моё видение предназначения этих машин. Но мне не нравится, когда экспонаты неподвижные, мёртвые. Я хотел, чтобы они были живыми».

Скоро в музей поступят три новых автомобиля, включая машину из фильма «Робокоп».

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