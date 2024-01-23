Хорват купил автобус старой модели и бесплатно катает людей

По улицам хорватского города Сплит ездит ретроавтобус. Он не придерживается расписания и какого-либо официального маршрута. А..

По улицам хорватского города Сплит ездит ретроавтобус. Он не придерживается расписания и какого-либо официального маршрута. А прокатиться на нём можно без билета. Принадлежит он местному водителю автобусов Йосипу Матуличу.

[Йосип Матулич, коллекционер]:

«Я люблю автобусы с тех пор, как себя помню, и до сих пор не знаю почему. Особенно мне нравятся старые модели. Я всегда хотел иметь свой старый автобус, даже если он будет просто стоять возле дома».

Два года назад автобус, собранный на заводе «Автомонтажа» в Словении, выставили на аукционе в Дубровнике. Молодой человек сразу поехал на торги. Недолго думая, выложил за технику 2700 евро. Автобус был выпущен в 81-м году. Проехал почти три миллиона километров, но по-прежнему в хорошем состоянии. Вплоть до 2020 года он был рейсовым.

Десять лет назад автобус ремонтировали. Заменили руль и сиденья в салоне. Раньше они были деревянными. Новый хозяин пока поменял только шины. На это ушло 1500 евро.

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Теперь по выходным и праздникам Йосип бесплатно катает всех желающих.

[Йосип Матулич, коллекционер]:

«Реагируют по-разному. Некоторые сразу достают телефоны и снимают на видео, а некоторые с изумлением наблюдают, как я проезжаю мимо. Пожилые люди на остановках думают, что это городской автобус, а потом сердятся, когда я не останавливаюсь».

Впрочем, если человеку по пути, водитель обязательно подвезёт.

[пассажирка]:

«Это хорошо. Я такого не ожидала. Подумала, что это обычный автобус под номером 17. Неожиданно».

Для Хорватии коллекционирование автобусов – необычное увлечение. Как правило, их списывают, разбирают, и на этом их жизнь кончается. Так что, возможно, Йосип – единственный во всей стране владелец ретроавтобуса.

Единственная ложка дёгтя – это будущие расходы на ремонт. Но коллекционер говорит, что заранее не хочет об этом много думать.

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