Панд из зоопарка в Вашингтоне вернут в Китай

Панды, которые 23 года прожили в национальном зоопарке в Вашингтоне, возвращаются в Китай. За это время..

[посетительница зоопарка]:

«Я большая поклонница панд, которые прожили в Вашингтоне 23 года. Видела их много раз. Смотрела видеотрансляцию, как рождался малыш. Очень печально, что панды возвращаются в Китай. Надеюсь, что в будущем мы сможем что-нибудь придумать, чтобы у нас снова были панды».

Панды, которые 23 года прожили в национальном зоопарке в Вашингтоне, возвращаются в Китай. За это время они успели полюбиться многим американцам.

В качестве прощания с бамбуковыми медведями в зоопарке проводят девятидневные мероприятия.

Мэйсян и Тяньтянь приехали в зоопарк в 2000 году. Сейчас им по 25 лет. Животных должны были вернуть Китаю через десять лет, но соглашение продлевали трижды. Теперь же договориться не удалось.

[посетительница зоопарка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «С тех пор как панды появились в Вашингтоне, я периодически приезжаю сюда на них посмотреть. Грустно, что они уедут сразу обе. Жаль, что из-за политики не удаётся договориться с Китаем, чтобы нам прислали других».

За это время у больших мишек родилось четверо детёнышей. Последний – Сяо Ци Цзи – появился на свет три года назад. Тогда договор об аренде панд продлили ещё на три года. Все рождающиеся у китайских панд малыши по умолчанию также являются собственностью Китая. Сяо Ци Цзи также отправится в Китай вместе с родителями.

После этого единственными пандами на территории США останутся те, что живут в зоопарке Атланты. Но и там договор аренды истекает уже в следующем году.

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