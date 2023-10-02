На выборах в Словакии победил Роберт Фицо, выступающий за сворачивание военной помощи Украине

На выборах в Словакии победу одержала популистская партия, которая обещает свернуть военную помощь Украине. Партия «Курс..
Дата загрузки: 2023-10-03
Партия «Курс – социальная демократия» во главе с бывшим премьером Робертом Фицо набрала почти 24% голосов. При этом экзит-полы предрекали ей второй место.
В ближайшее время Фицо начнёт коалиционные переговоры.
А второе место заняла либеральная партия «Прогрессивная Словакия», которой прочили победу. У неё – 17% голосов избирателей.
Третье место заняла проевропейская партия «Голос» с 15-ю процентами. От неё может зависеть формирование нового правительства, поскольку её возглавляет бывший соратник Фицо – Петер Пеллегрини.
Мнения жителей Словакии разделились.
[жительница Братиславы]:
«Результаты меня не удивили. Хотя партия, за которую я голосовала, даже не попала в парламент, мне будет очень интересно посмотреть, как эти партии объединятся, чтобы сформировать коалиционное правительство».
[житель Братиславы]:
«Выборы завершились, посмотрим, что будет дальше. Основываясь на том, как они начались, у меня ощущение, что наше правительство погрязнет в спорах. Но пока я рад результатам».
Роберт Фицо дважды был премьер-министром Словакии: с 2006 по 2010 годы, а также с 2012 по 2018-й. Аналитики считают, что он воспользовался массовым недовольством словаков политиками, а также их озабоченностью экономикой. Считается, что каждый восьмой житель страны оказался на пороге бедности.
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