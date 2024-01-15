В Антарктике заметили редкого белого пингвина

В Антарктике чилийские военные заметили белого субантарктического пингвина. Такое явление среди этих птиц встречается редко. Ветеринары..

В Антарктике чилийские военные заметили белого субантарктического пингвина. Такое явление среди этих птиц встречается редко. Ветеринары говорят, что у пингвина лейкизм.

[Диего Пеналос, ветеринар]:

«Это животное с лейкизмом. Хотя пигментация есть, но не на всём оперении. Такое бывает у разных видов, включая жирафов и некоторых кошачьих».

Лейкизм отличается от альбинизма. В первом случае пигментация радужной оболочки глаз сохраняется, а во втором её нет. Но в любом случае белый окрас превращает птиц и животных в лёгкую добычу для хищников.

Белого пингвина заметили на военной базе в Чилийской антарктической территории.

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Субантарктический пингвин самый крупный после императорского и королевского. Самцы вырастают до 90 сантиметров и весят 9 килограммов. Самки немного мельче. Эти пингвины плавают быстрее всех сородичей, развивая скорость до 36 километров в час. Нырять могут на 200 метров в глубину.

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