Нобелевскую премию по физике дали за метод заглянуть внутрь атома

Ференц Крауз из Германии – один из трёх учёных-лауреатов. Во вторник он узнал, что получил Нобелевскую..
Дата загрузки: 2023-10-04
Трио наградили за создание ультракоротких лазерных импульсов, благодаря которым можно измерять изменения внутри атомов.
Крауз говорит, не ожидал, что удостоится такой награды.
[Ференц Крауз, лауреат Нобелевской премии по физике]:
«Очень приятное ощущение, что все усилия были не зря, что я не сдался после стольких неудач и продолжал идти по этому пути. И это, возможно, самый важный для меня урок. Это также то, что я хочу передавать будущим поколениям: если вы во что-то верите и убеждены, что это ваша цель и то, что нужно сделать, и что вопросы, которые вы задаёте – это правильные вопросы, тогда идите во своему пути и верьте в это, не сдаваясь перед трудностями».
Нобелевский комитет сообщил, что исследования учёных дали человечеству новые инструменты для изучения движения электронов внутри атомов и молекул.
Долгое время считалось, что проследить это невозможно. Изменения с электронами происходят за десятые доли аттосекунды. А аттосекунда – это одна квинтиллионная доля секунды. Это число, в котором 18 нулей.
Учёные считают, что в одной секунде столько же аттосекунд, сколько прошло секунд с момента образования Вселенной.
Открытия учёных заложили основу для целого научного направления – аттосекундной физики.
Их также можно будет применить в разных сферах. Например, находить молекулярные следы заболеваний в образцах крови.
Л’Юлье узнала, что получила премию, во время чтения лекции. Она не сразу ответила на звонок с неизвестного номера.
Она стала всего пятой женщиной, получившей награду в этой области за 120 лет существования премии.
Трое лауреатов разделят приз в миллион долларов.
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