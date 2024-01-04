В Руанде становится больше редких горных горилл

Руандийские рейнджеры углубляются в тропический лес на склонах горного массива Вирунга. Их цель – разыскать горных..

Руандийские рейнджеры углубляются в тропический лес на склонах горного массива Вирунга. Их цель – разыскать горных горилл. Это редчайшие обезьяны. Наконец, рейнджеры находят семью млекопитающих. Пейшенс Дусабимана наблюдает за ней уже 20 лет.

В семье один самец и шесть самок. Рейнджер объясняет, как вести себя рядом с гориллами.

[Пейшенс Дусабимана, рейнджер]:

«Если самец делает вот так, например, кашляет, значит, вы оказались рядом с ним. Он либо не хочет, чтобы вы приближались, либо требует, чтобы вы отошли подальше».

Эти обезьяны – подвид восточной гориллы. Их популяция оказалась на грани исчезновения из-за браконьерства и войны в соседней Демократической Республике Конго.

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[Пейшенс Дусабимана, рейнджер]:

«Я не понимаю, как люди могут убивать этих прекрасных животных».

Есть две популяции горных горилл. Одна – в горах Вирунга на границе Руанды, Уганды и ДР Конго, вторая – на юго-западе Уганды. К 2008 году в дикой природе осталось всего 680 этих обезьян, но в последние годы ситуация меняется.

[Пейшенс Дусабимана, рейнджер]:

«В 2018 году провели перепись и насчитали более 1060 горных горилл. Их популяция продолжает расти».

О гориллах заботятся рейнджеры. Они защищают животных от браконьеров и уничтожают капканы. В общей сложности горные гориллы занимают территорию в 790 квадратных километров.

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