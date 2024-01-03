В Австралии из спортсменов-аборигенов сделают элитных тренеров

Для австралийской спортсменки Шанны-Анн Казимиро начинается новая глава в карьере. Она была звездой хоккея на траве...

[Шанна-Анн Казимиро, тренер]:

«(Для меня важно) не просто играть на поле, но и работать за кулисами – тренировать детей и помогать им делать карьеру».

Для австралийской спортсменки Шанны-Анн Казимиро начинается новая глава в карьере. Она была звездой хоккея на траве. Потом стала обучать детей, а теперь сама приехала в город Кэтрин, чтобы повысить квалификацию.

В Кэтрине начинается подготовка тренеров высшей категории из числа коренных народов. На обучение приехали 12 человек. Их будут обучать лучшие австралийские олимпийцы. Один из них – бывший спринтер Патрик Джонсон. В 2003 году он пробежал 100 метров за 9,93 секунды. Это рекорд Австралии, и он пока не побит.

[Патрик Джонсон, бывший спринтер]:

«Программа, прежде всего, касается наставничества, но это также меняет систему, что поможет открыть путь (для тренеров-аборигенов)».

В Австралии есть спортсмены из коренных народов, но представители олимпийского движения считают, что их должно быть намного больше.

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[Патрик Джонсон, бывший спринтер]:

«Олимпийские игры существуют для всех, поэтому надо создавать соответствующее культурное пространство и повышать осведомлённость. Это тоже часть нашей задачи».

Если появится больше элитных тренеров-аборигенов, это поможет заинтересовать больше коренных жителей разными видами спорта.

[Трэвис Кэрролл, тренер]:

«Хоккеистов-аборигенов не очень много. А теперь мы сможем привлечь больше людей к занятиям спортом».

Обучение продлится полтора года. Новая программа действует во всей Австралии.

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