На Сицилии снова извергается Этна. Это самый высокий действующий вулкан в Европе. Активность зафиксировали в юго-восточном..

Вулкан Этна на Сицилии снова извергает лаву и выбрасывает столбы газа и пепла

На Сицилии снова извергается Этна. Это самый высокий действующий вулкан в Европе. Активность зафиксировали в юго-восточном кратере. Из него вытекают потоки лавы и вырываются клубы чёрного дыма. Столб пепла и газа поднимается вверх на 4,5 километра.

Города у подножия Этны понемногу засыпает пеплом. Однако аэропорт Катании пока работает.

Стратовулкан находится на восточном побережье Сицилии. Его высота постоянно меняется из-за извержений. Два года назад она стала рекордной и достигла 3357 метров. Этна занимает территорию в 1190 квадратных километров. Это самый большой активный вулкан Италии. Он в 2,5 раза больше Везувия.

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У Этны несколько сотен боковых кратеров. Примерно раз в три месяца из какого-нибудь извергается лава.

При этом склоны вулкана густо заселены, поскольку почва здесь очень плодородная. Лава и пепел насыщают её микроэлементами и минералами.

Местные жители называют Этну «дружелюбным вулканом», считая его не опасным. Однако мнение вулканологов уже меняется. Они говорят, что поведение Этны становится всё подозрительнее и характер извержений меняется от спокойного к взрывному.

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