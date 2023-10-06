Туристы в Бангкоке шокированы стрельбой в фешенебельном торговом центре города. Инцидент произошёл в самый час пик..

Туристы в шоке после стрельбы в торговом центре Бангкока

Туристы в Бангкоке шокированы стрельбой в фешенебельном торговом центре города. Инцидент произошёл в самый час пик в универмаге Siam Paragon – одном из крупнейших в Азии.

Стрелять начал 14-летний подросток, одетый в тёмную рубашку и камуфляжные штаны. В итоге один человек погиб, шестеро пострадали. Полиция арестовала стрелка примерно через час после сообщений о первых выстрелах. Его мотивы пока неизвестны.

[Захра Алинежад, туристка из Ирана]:

«Мы были здесь, делали покупки в Burberry. Кто-то сказал нам спрятаться. Потом мы услышали выстрел и побежали. Сначала не поняли, что случилось. Потом услышали ещё выстрелы. Мы оставались в магазине три часа. Потом полиция нас вывела».

До пандемии крупнейшим источником иностранных гостей в Таиланде был Китай. В 2019 году в страну приехали рекордные 11 миллионов китайцев.

[Дун Пэйцзянь, турист из Китая]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Да, на туризм из Китая это повлияет. Я слышал, что вчера Китай издал заявление, что здесь небезопасно, поэтому сюда не рекомендуют ехать в туристических целях».

Премьер-министр Таиланда выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Он также сказал, что нужно ограничить доступ детей к огнестрельному оружию.

[Сретта Тависин, премьер-министр Таиланда]:

«Это один из вопросов, который нам необходимо обсудить с начальником национальной полиции. Молодые люди могут купить оружие в Интернете, поэтому нам нужно сильнее ограничить их доступ к этим опасным вещам».

Отметим, 6 октября исполняется ровно год со дня массового убийства в детском центре Таиланда. Тогда бывший полицейский атаковал детей и педагогов с ножом и огнестрельным оружием. Погибло 36 человек. В основном, дошкольники.

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