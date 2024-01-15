На полуострове Рейкьянес в Исландии снова началось извержение вулкана. Предыдущее произошло 18 декабря и закончилось довольно..

В Исландии извергается вулкан: лава подожгла дома в 40 км от столицы

На полуострове Рейкьянес в Исландии снова началось извержение вулкана. Предыдущее произошло 18 декабря и закончилось довольно быстро, не причинив особого ущерба.

В этот раз раскалённая лава через трещины в земле достигла города Гриндавик. На окраине загорелись дома. Всех людей эвакуировали незадолго до извержения.

Премьер-министр Исландии называет ситуацию очень серьёзной – Гриндавик находится всего в 40 километрах от Рейкьявика – столицы страны.

[Катрин Якобсдоуттир, премьер-министр Исландии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы наблюдаем за увеличением разлома. Мы возводили защитные барьеры, и, хотя они не достроены, всё же в некоторой степени защитили город, поэтому лава изменила направление».

Защитные барьеры из земли и камней стали возводить, чтобы защитить города. Сейчас барьеры отводят лаву, направляя её в сторону от Гриндавика. Однако через несколько часов после начала извержения открылась трещина рядом с городом. Хлынувшая через неё лава подожгла дома.

[Видир Рейниссон, представитель полиции]:

«Теперь лава течёт внутри города, и некоторые дома сгорели. И она продолжает проникать вглубь города. Так что мы видим, что ущерб, вероятно, будет довольно большим».

Жителей Гриндавика эвакуировали уже во второй раз за последние два месяца. Люди встревожены.

[эвакуированный]:

«Это принесёт разные сложности, но я оптимист и стараюсь не унывать. Однако ситуация серьёзная. Всё настолько плохо, насколько это вообще возможно. Хотя, кто знает, может быть, станет ещё хуже. Я родился в этом городе и жил в доме, в котором родился. Мне тяжело думать, что город может погибнуть, и мне придётся начинать всё сначала где-нибудь в другом месте».

Сейчас власти Исландии покупают квартиры для жителей Гриндавика, а также планируют материально поддержать компании, которые работали в пострадавшем городе.

Через Рейкьянес и далее через Исландию проходит линия Срединно-Атлантического хребта. На полуострове находится несколько горно-вулканических систем. Вулкан Фаградальсфьядль активизировался в марте 2021 года. До этого он спал 800 лет.

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