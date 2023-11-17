Роботизированную руку, похожую на человеческую, напечатали на новом 3D-принтере в Швейцарии

Роботизированную руку с синтетическими костями, связками и сухожилиями напечатали на инновационном 3D-принтере исследователи из Швейцарии. Технологию..
Дата загрузки: 2023-11-17
Традиционные 3D-принтеры предназначены для пластмасс, которые быстро затвердевают. Новый аппарат подходит для пластика, который затвердевает медленнее. Причём принтер может печатать изделия из мягких, жёстких и эластичных материалов одновременно.
В этом процессе участвует так называемое машинное зрение. Оно сканирует каждый слой изделия, чтобы система машинного обучения исправляла ошибки в режиме реального времени.
[Томас Букнер, исследователь]:
«Эта технология печати позволила нам сделать мягкие детали упругими. Поэтому, когда я прикасаюсь к пальцу, он немедленно пружинит. Так что эта роботизированная рука более естественная, чем те, которые мы могли делать раньше».
Такая технология позволит разрабатывать роботов, которые смогут лучше справляться с деликатными задачами. Также её можно будет применять в протезировании.
[Роберт Кацшман, робототехник]:
«Поскольку есть возможность сканировать и проектировать протез под каждого человека, это станет шагом к более индивидуальному протезированию. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы достичь интеграции с медицинской точки зрения. Но это определённо поможет делать индивидуальные протезы».
Исследователи также считают, что технология позволит создавать новые внутренние органы, чтобы заменять ими больные. Они напечатали на 3D-принтере сердце с желудочками и клапанами. По их словам, модель функционирует и может перекачивать жидкость. Но пока это лишь демонстрационный прототип. Над разработкой настоящих имплантатов ещё предстоит потрудиться.
Короткая ссылка на эту страницу: