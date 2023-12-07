Стрельба в кампусе университета в Лас-Вегасе: трое погибших, нападавший застрелен

Три человека погибли и один был ранен в результате стрельбы в главном кампусе Университета Невады в..

Три человека погибли и один был ранен в результате стрельбы в главном кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе. Кровопролитие завершилось тем, что подозреваемого застрелила полиция.

Как говорят медики, выживший находится в стабильном состоянии.

Стрельба началась на четвёртом этаже Бим-холла. Это здание, в котором находится университетская бизнес-школа. Затем стрелок начал переходить на другие этажи. Нейтрализовали его после того, как он вышел наружу.

33-летний Сесар Маркес находился на встрече примерно с 70-ю студентами, когда понял, что в кампусе начали стрелять. Он и студенты заперли дверь, выключили свет и спрятались под столами.

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Маркес рассказывает, что когда кто-то постучал в дверь, все были в ужасе, поскольку не знали, стрелок это или полиция.

[Сесар Маркес, свидетель стрельбы]:«Я просто сохранял бдительность и пытался успокоить студентов. Многие плакали. Мне главным было сделать так, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно, учитывая ситуацию. К счастью, у нас в группе были несколько ребят, которые следили за тем, чтобы все вели себя тихо. Они находились рядом с выходами на случай, если кто-нибудь войдет, и нужно будет действовать».

Сейчас полиция расследует мотивы нападавшего. Как сообщают некоторые СМИ, это 67-летний профессор, связанный с колледжами в других штатах США. Пока неизвестно, что побудило его открыть стрельбу в Лас-Вегасе. Тип использованного оружия также не называют.

В кампусе Университета Лас-Вегаса, который находится в нескольких километрах от центра города, обучается около 25 000 студентов и 8 000 аспирантов и докторантов. Учебное заведение будет закрыто до конца недели закрыто.

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