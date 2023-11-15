Осколки ракеты ранили двоих в Тель-Авиве

Два израильтянина получили ранения в результате падения обломков ракеты в Тель-Авиве. Её перехватила система «Железный купол»...

Два израильтянина получили ранения в результате падения обломков ракеты в Тель-Авиве. Её перехватила система «Железный купол». 20-летний мужчина в тяжёлом состоянии доставлен в больницу. Также пострадала 43-летняя женщина. Она получила телесные повреждения средней тяжести.

Между тем, израильские войска взяли под контроль весь центр города Газа. Об этом заявил министр обороны Йоав Галант. Он также сказал, что в северной части анклава ХАМАС потерпел поражение.

Израильские силы окружили больницу «Аль-Шифа», которая, по их словам, находится над подземным штабом боевиков.

ХАМАС отрицает наличие штаба. Он также заявил, что в больнице в ловушке оказалось 650 пациентов и ещё несколько тысяч гражданских лиц. По данным группировки, в последние дни умерло 40 пациентов, в том числе три недоношенных ребёнка, поскольку были повреждены инкубаторы.

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Тем временем, в регион пришёл сезон дождей. Это стало некоторым облегчением для тысяч палестинцев, живущих в палатках. Люди собирают дождевую воду и используют её для питья. Впрочем, появились новые проблемы: холод и угроза затопления.

ООН призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня в анклаве. По словам генерального секретаря Антониу Гутерриша, он глубоко обеспокоен гибелью людей в нескольких больницах в секторе Газа.

При этом министр иностранных дел Израиля заявил, что Гутерриш не подходит для того, чтобы возглавлять глобальную организацию, поскольку не осудил действия группировки ХАМАС и слишком поддерживает Иран.

Между тем, обострились боевые действия и на ливано-израильской границе. Число жертв с обеих сторон растёт.

В понедельник Израиль нанёс ракетные удары по позициям группировки «Хезболла» на юге Ливана. Днём ранее от ракетных ударов боевиков пострадали несколько рабочих Израильской электрической компании. Один скончался.

«Хезболла» ведет перестрелку с израильскими силами с тех пор, как её палестинский союзник ХАМАС вступил в войну с Израилем 7 октября.

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