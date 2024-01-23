На этом видео власти Северной Кореи публично приговаривают двух подростков к 12 годам каторжных работ за..

К 12 годам каторжных работ приговорили двух подростков в КНДР за просмотр южнокорейских клипов

На этом видео власти Северной Кореи публично приговаривают двух подростков к 12 годам каторжных работ за просмотр K-pop.

Видео было опубликовано Институтом развития Юга и Севера, который работает с северокорейскими перебежчиками.

Агентству Reuters не удалось независимо проверить кадры, о которых впервые сообщило BBC. Личности студентов скрыли из соображений безопасности.

Чхве Кён Хи – директор Института. Она сбежала из Северной Кореи в 2001 году.

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[Чхве Кён Хи, директор Института развития Юга и Севера]:«Думаю, что это видео, вероятно, смонтировали где-то в 2022 году. Власти Северной Кореи делают видео, а затем каждая организация внутри страны проводит обучающие лекции. Это снял инсайдер на мобильный телефон, поскольку мобильные телефоны в Северной Корее сейчас также популярны».

По её словам, это также указывает на то, что в КНДР широко распространена и южнокорейская культура, и что миллениалы и поколение Z – самая большая головная боль для Ким Чен Ына.

В 2020 году Северная Корея приняла радикальный закон об «антиреакционной мысли». С тех пор в стране выносят суровые приговоры всем, кто был уличён в просмотре развлекательных видео из Южной Кореи или копировании стиля речи соседей.

Согласно видео, двое 16-летних подростков просматривали и распространяли южнокорейские ролики в течение трёх месяцев.

Диктор говорит, что они «соблазнились иностранной культурой… и в итоге разрушили свою жизнь».

Технически Северная и Южная Кореи всё ещё находятся в состоянии войны после того, как их военный конфликт 50-х годов закончился временным перемирием. Страны разделены сильно укреплённой демилитаризованной зоной.

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