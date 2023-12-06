13 погибших: на Индию обрушился циклон «Мичанг»

На южное побережье Индии обрушился циклон «Мичанг». Страдают штаты Андхра-Прадеш и Тамилнад. В преддверии циклона в..

На южное побережье Индии обрушился циклон «Мичанг». Страдают штаты Андхра-Прадеш и Тамилнад.

В преддверии циклона в регионе два дня шли сильные дожди. Они вызвали наводнения и нарушили туристическую деятельность. Встал общественный транспорт.

Сообщается о 13 погибших. Среди жертв – четырёхлетний мальчик.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Скорость ветра достигала 110 километров в час, но потом циклон ослаб до «циклонического шторма».

В Андхра-Прадеш с корнем вырвало деревья и затопило не менее 25 деревень. Более 15 тысяч человек эвакуировали.

В столице штата Тамилнад городе Ченнаи воды по пояс.

[житель Ченнаи]:

«Мы с утра работаем в затопленной зоне, там 3-4 спасательных катера. Мы спасаем, в первую очередь, женщин и больных. Вывезли уже более 60 больных. Их обеспечили молоком, бутылками с водой и печеньем». [Н.С. Бундела, Нац. силы реагирования на стихийные бедствия]:

«Некоторые регионы Ченнаи сильно затопило. Мы привлекли дополнительные силы для спасения людей. Андхра-Прадеш пострадал, но, надеюсь, циклон ослабнет в соответствии с прогнозами, и ситуация улучшится. После циклона мы с агентствами штата начнём этап восстановления».

В целом, по данным властей, непогода затронула почти 400 тысяч человек.

Короткая ссылка на эту страницу: