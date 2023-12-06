13 погибших: на Индию обрушился циклон «Мичанг»

На южное побережье Индии обрушился циклон «Мичанг». Страдают штаты Андхра-Прадеш и Тамилнад. В преддверии циклона в..
Дата загрузки: 2023-12-06
На южное побережье Индии обрушился циклон «Мичанг». Страдают штаты Андхра-Прадеш и Тамилнад.
В преддверии циклона в регионе два дня шли сильные дожди. Они вызвали наводнения и нарушили туристическую деятельность. Встал общественный транспорт.
Сообщается о 13 погибших. Среди жертв – четырёхлетний мальчик.
Скорость ветра достигала 110 километров в час, но потом циклон ослаб до «циклонического шторма».
В Андхра-Прадеш с корнем вырвало деревья и затопило не менее 25 деревень. Более 15 тысяч человек эвакуировали.
В столице штата Тамилнад городе Ченнаи воды по пояс.
[житель Ченнаи]:
«Мы с утра работаем в затопленной зоне, там 3-4 спасательных катера. Мы спасаем, в первую очередь, женщин и больных. Вывезли уже более 60 больных. Их обеспечили молоком, бутылками с водой и печеньем».
[Н.С. Бундела, Нац. силы реагирования на стихийные бедствия]:
«Некоторые регионы Ченнаи сильно затопило. Мы привлекли дополнительные силы для спасения людей. Андхра-Прадеш пострадал, но, надеюсь, циклон ослабнет в соответствии с прогнозами, и ситуация улучшится. После циклона мы с агентствами штата начнём этап восстановления».
В целом, по данным властей, непогода затронула почти 400 тысяч человек.
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