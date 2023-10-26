Ураган «Отис» обрушился на курорт Акапулько в Мексике

Затопленные улицы и дороги, выбитые стёкла и разрушенные стены многоэтажек оставил после себя мощный ураган «Отис»..
Дата загрузки: 2023-10-27
[Анхель Гонсалес, водитель грузовика]:
«Это было ужасно. Дул сильный ветер. Мы видели, как падали деревья, и нам пришлось проезжать мимо них».
Ураган принёс проливной дождь, а также ветер с порывами до 270 километров в час. Он оставил город без электричества и связи и повредил десятки зданий. Некоторые из них обрушились. Кроме того, на участок дороги, ведущей в Акапулько, сошёл оползень. Шоссе расчищали несколько часов.
[Брайан Макнодли, исследователь ураганов]:
«Если бы то же самое произошло в открытом океане, это всё равно было бы мощно. Но, к сожалению, ураган усилился прямо перед выходом на берег. И произошло это в очень населённом городе».
Несмотря на быстрое развитие событий, власти успели предупредить людей о надвигающемся бедствии.
[Кристен Корбозьеро, эксперт по ураганам]:
«Отлично, что власти распространили сообщение, поскольку быстро растущая мощь шторма многих застала врасплох».
Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет.
Власти штата Герреро подготовили временные убежища для эвакуировавшихся людей. 8000 военных проводят спасательные операции в Акапулько и оказывают помощь местным жителям и туристам.
По мнению экспертов, этот ураган стал самым сильным в восточной части Тихого океана за всю историю наблюдений.
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