Ураган «Отис» обрушился на курорт Акапулько в Мексике

Затопленные улицы и дороги, выбитые стёкла и разрушенные стены многоэтажек оставил после себя мощный ураган «Отис»..

[Анхель Гонсалес, водитель грузовика]:

«Это было ужасно. Дул сильный ветер. Мы видели, как падали деревья, и нам пришлось проезжать мимо них».

Затопленные улицы и дороги, выбитые стёкла и разрушенные стены многоэтажек оставил после себя мощный ураган «Отис» в Акапулько. Он сформировался в Тихом океане как слабый тропический шторм, но за 12 часов усилился до урагана пятой категории по шкале Саффира – Симпсона. После этого ударил по побережью Мексики.

Ураган принёс проливной дождь, а также ветер с порывами до 270 километров в час. Он оставил город без электричества и связи и повредил десятки зданий. Некоторые из них обрушились. Кроме того, на участок дороги, ведущей в Акапулько, сошёл оползень. Шоссе расчищали несколько часов.

[Брайан Макнодли, исследователь ураганов]:

«Если бы то же самое произошло в открытом океане, это всё равно было бы мощно. Но, к сожалению, ураган усилился прямо перед выходом на берег. И произошло это в очень населённом городе».

Несмотря на быстрое развитие событий, власти успели предупредить людей о надвигающемся бедствии.

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[Кристен Корбозьеро, эксперт по ураганам]:

«Отлично, что власти распространили сообщение, поскольку быстро растущая мощь шторма многих застала врасплох».

Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет.

Власти штата Герреро подготовили временные убежища для эвакуировавшихся людей. 8000 военных проводят спасательные операции в Акапулько и оказывают помощь местным жителям и туристам.

По мнению экспертов, этот ураган стал самым сильным в восточной части Тихого океана за всю историю наблюдений.

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