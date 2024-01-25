На Великобританию обрушился ураган «Джоселин»: одного человека ищут В Великобритании ищут человека, пропавшего без вести во время очередного урагана – «Джоселин». Поисково-спасательные команды работают.. Дата загрузки: 2024-01-25

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В Великобритании ищут человека, пропавшего без вести во время очередного урагана – «Джоселин». Поисково-спасательные команды работают в море у побережья Корткола на юге Уэльса.

Разгул стихии оставил после себя наводнения и нарушил движение транспорта.

Как сообщается, на севере Уэльса скорость ветра достигала 156 километров в час.









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В Йорке после сильного ливня вышли из берегов реки. Это река Грейт-Уз. Она затопила улицы в центре города. В 10 километрах отсюда в торговом городке Тадкастер закрыли для транспорта мост.

А в Норт-Тайнсайде рабочие спешат убрать поваленные деревья возле дорог, железнодорожных путей и кладбища.

В Эдинбурге в Шотландии нарушено движение поездов.

«Джоселин» стал уже десятым штормом с именем, обрушившимся на Великобританию в это сезоне. Прямо перед ним по стране ударил шторм «Иша».